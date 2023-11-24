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2023-11-24 04:30:55
日報

警拘30人涉援交裸聊騙案渉200萬 三成學生墮陷阱 33歲漢失55萬

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年輕男子對援交裸聊有較大好奇心，易墮騙徒陷阱。(資料圖片)

援交詐騙集團為減低潛在受害人戒心，用拋磚引玉的策略，借用傀儡人個人資料預訂酒店，並支付一半房租，令對方以為將提供援交服務。警方日前採取行動，偵破37宗發生在全港各區援交騙案及裸聊勒索罪案，涉及騙款約200萬元，有33歲男子5日內轉帳55萬元到對方戶口，但不曾見過真身。行動中拘捕30人，當中26人是傀儡戶口持有人。警方指，此類騙案受害人有年輕化趨勢，當中三成受害人為13歲至21歲男學生，疑因性質尷尬，涉及金額較小，受害人未必會報案，增追查難度。

被捕23男7女(19至56歲)，大部分報稱無業，其餘報稱司機、侍應及家庭主婦等，涉嫌干犯以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪。當中26人是傀儡戶口持有人、3人是電話號碼登記人、1人提供身份證和手提電話號碼等用作訂酒店之用。    

被捕人涉及37宗案件包括36男1女受害人，年齡介乎18至70歲，涉及騙款約200萬元，損失金額介乎500至55萬元不等。單一損失最大的是一名33歲商人透過交友網結識酒吧陪酒員，商議3,200元援交費，其後對方以不同藉口包括要交保證金或老闆不讓她離開，最初要求事主付2,000元保證金，結果5日內分10次轉帳共55萬元，之後失聯。警方就此案拘捕兩人，包括傀儡戶口持有人及電話號碼登記人。
 

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警方昨交代案情及展示檢獲證物。

拋磚引玉先付五成房租增可信性

黃大仙警區刑事部高級督察麥寧峰表示，警方發現不法集團有新行騙技巧，包括以拋磚引玉的策略，令所提供「援交服務」看似更真實，集團會用傀儡身份證號碼、電話和信用卡資料預訂酒店房間，再將紀錄發送給潛在受害人，並要求對方支付一半房間費用，令他們相信有援交服務放下戒心「落疊」。但當受害人交出保證金後，騙徒會以視頻作勒索，要求交出更多保證金。

在裸聊勒索案中，騙徒會提供可疑連結供受害人點擊，期間騙徒因獲授權讀取受害人聯絡人清單，藉此威脅受害人會將裸聊內容洩露給親友，受害人往往不會向他人求助，屈服交出所要求金額。他解釋，相對其他騙案，援交或裸聊騙案涉及金額較低，金額在數百到數千元之間，大多數受害人更因性質尷尬，「出事」後選擇不報警，另方面受害人更會即時刪除與騙徒對話內容，即使其後決定報警，已無法提供騙徒詳細資料，包括電話或社交媒體帳號，增加警方調查難度。

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黃大仙警區重案組高級督察麥寧峰補充指，受害人普遍是較年輕男性，30%是13至21歲的男學生，40%是22至30歲的年輕男士，他們對援交裸聊抱有好奇心，遇騙後害怕親友及老師得知事件，較後階段才有成年人介入。警方會加強與社區夥伴協作，提升年輕人及學生的防騙意識。

香港遊樂場協會「新境界」社區支援服務計劃隊主任尹潔燕指，協會在4至6月訪問逾4,000名6歲至24歲的兒童及青少年，一旦遇上網絡陷阱，僅47%人會尋找家長幫助。她稱，詐騙集團掌握受害人的心態，知道他們難以啟齒談及案情，至事件不可收拾時，已錯過最佳解決時機。

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