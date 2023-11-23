警拘30人涉37宗援交裸聊騙案　指受害人有年輕化趨勢

警方拘捕30人涉嫌同近一個月共37宗涉及援交騙案及裸聊勒索案有關，涉及騙款約200萬元，單一損失金額由500元至55萬元不等，受害人包括36男1女，年齡介乎18至70歲，當中有不少是學生、工程師及專業人士。警方指，受害人有年輕化的趨勢，當中三成受害人13歲至21歲男學生。

黃大仙警區刑事部高級督察麥寧峰表示，為了打擊「援交騙案」及「裸聊勒索」，黃大仙警區在11月1日至昨日，一連22日進行了第五浪「光影」執法行動，成功偵破37宗發生在全港各區相關罪案，共拘捕30人，大部分報稱無業，其餘報稱職業為司機、侍應和家庭主婦等，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎19歲至56歲，大部分為傀儡銀行戶口持有人，涉款達200萬元。

他表示，發現有援交詐騙集團，巧妙利用拋磚引玉的策略，令詐騙案件看似更加真實，援交詐騙集團會指使核心成員利用傀儡身份證號碼、電話和信用卡資料，預訂酒店房間，然後將紀錄發送到潛在受害人，要求對方支付一半房間費用，令他們相信有援交服務而受騙。他解釋，由於援交及裸聊騙案損失金額相對較低，大多數受害人因案件性質尷尬不去報警，增加警方調查的難度。同時，警方發現這類案件受害人有年輕化趨勢，當中以男性居多，四成受害人年齡由22歲至30歲年輕男士，約三成受害人為年齡由13歲至21歲的男學生。

最大一宗涉款55萬元 33 歲男商人未見「援交女」真人已過數

最大一宗損失騙案涉款55萬元，33歲男商人透過交友網結識酒吧陪酒員，商議3,200元援交費，對方卻以不同藉口包括要交保證金或老闆不讓她離開，要求事主5日內轉帳10次共55萬元，之後不知所終。警方就此案拘捕兩人，包括傀儡戶口持有人及電話號碼登記人。

香港遊樂場協會「新境界」社區支援服務計劃隊主任尹潔燕指，協會在今年4至6月進行一項調查，在訪問逾4,000名兒童及青少年，年齡介乎6歲至24歲，發現一旦遇上網絡陷阱，只有約47%人會尋找家長幫助。她表示，詐騙集團清楚掌握受害人的心態，知道他們難以向他人開口揭發案件，直至事件一發不可收拾時，已經錯過了最佳解決時機，她呼籲家長多留意青少年上網習慣。