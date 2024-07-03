警拘301人涉騙款3.7億元　23歲男涉80宗「假冒內地官員」落網

警方指今年首5個月全港總共錄得逾1.5萬宗騙案，當中超過3,600宗發生在新界南總區，涉及騙款高達6.4億元，最高的一宗案件是「假冒內地官員」電話騙案，事主被騙取高達7,900萬元。為加強打擊詐騙罪行，警方在上月17日起至今(3日)，拘捕301人，涉220宗騙案及洗黑錢案，涉及騙款超過3.7億元。

新界南總區刑事總部高級警司方志堅交代案情時指，被捕301人中，包括223男78女，年齡介乎18至79歲，報稱職業包括地盤工人、售貨員、侍應及無業等。被偵破220宗案件涉及網上買賣騙案、假冒內地官員騙案、假冒客服騙案、投資求職騙案、網上情緣騙案等。警方在行動中成功凍結逾300萬元的騙款，並檢獲一部手提電腦、一部打印機、兩個偽造印章、49份偽造文件以及15部手提電話等。

偽造「內地協警工作證」 迫受害人簽「保密協議」

刑事總部警司姚永勤指，其中一名在上月28日被捕的23歲本地男子，懷疑同全港至少80宗「假冒內地官員」騙案有關，涉及損失金額超過1,700萬元。案情指，案中一名受害人上月先後接獲兩名假冒內地官員電話，指稱受害人涉及內地洗黑錢案後，要求受害人配合調查，期間受害人需要每日定時用通訊軟件向騙徒報告行蹤，以換取毋須到內地協助調查的安排；又通知受害人到指定地點與「特勤人員」見面。見面時，一名身穿西裝的騙徒就向受害人出示一張偽造的「內地協警工作證」，又指示受害人簽署「保密協議」，並且拍照作實，目的是要受害人信以為真。

警方指，數日後騙徒向受害人表示，如果不想在內地被捕，可透過轉帳形式繳交保證金，免負刑責，受害人於33.5萬元轉帳至騙徒戶口，其後才懷疑受騙報警。「特勤人員」之後再約見受害人時，警方埋伏將他拘捕，並證實「特勤人員」是一名23歲本地男子，職業為電腦程式員。

持80張 「保密協議」 至少40受害人騙逾1700萬元

警方調查發現，被捕23歲本地男子持有超過80張已簽署的所謂「保密協議」，其中最早的一宗案件是發生在2023年12月。警方其後透過「保密協議」上的資料，成功聯絡40名受害人，初步得知暫時所涉及騙款超過1,700萬元。

警方呼籲，若有人曾經與所謂內地「特勤人員」的人簽署過類似保密協議，盡快與新界南總區重案組聯絡，並重申内地執法機關係絕不會直接聯絡香港市民要求協助調查。