警拘36名外賣員黑工　7人涉借出帳戶同被捕

西九龍總區刑事部及交通部於6月11日至7月23日期間，在全港多區展開代號「獵火」(HUNTINGFIRE)暨「朝陽」(GOLDENSUN)的反非法勞工及非法駕駛電動可移動工具行動。警方在行動中拘捕36名外賣員黑工，另有7人涉借出外賣平台帳戶同被捕。所有被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

警檢37輛電動單車

警員以涉嫌「串謀詐騙」拘捕1名本地男子及6名非華裔男子，年齡介乎36歲至65歲，涉及借出外賣平台帳戶予非法勞工。另外，1名外籍男子及36名非華裔男子，年齡介乎22歲至58歲，則涉嫌「禁止接受僱傭工作」、「駕駛未有登記車輛」、「無有效執照駕駛」、「無有效第三者保險下駕駛」及「駕駛時無帶合規格頭盔」被捕。他們涉嫌為非法勞工，懷疑利用屬於他人的外賣員平台帳戶，進行送遞外賣工作。部分被捕人更在送遞外賣期間懷疑使用電動可移動交通工具。行動中，人員檢獲37輛電動單車。