警拘4少年涉盜信用卡資料買iPhone轉售圖利 涉款23萬元

警方於今年8月26日至9月22日，以串謀詐騙先後於銅鑼灣及天水圍拘捕4名本地男學生，年齡14至16歲，涉嫌盜用8名本地受害人於虛假香港郵政網站被騙取的信用卡資料，再在大型電子產品旗艦店購買新款手機，再轉售圖利，涉案金額高達23萬港元。
警方灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂表示，大型電子產品旗艦店「𠝹卡」案件有上升趨勢，灣仔警區分區特遣隊及刑事部於犯案黑點加強巡查，特遣隊人員在8月26日發現3名被捕人，以手機流動支付工具欲購買新款手機，在付款失敗後迅速逃去。警員他們截停調查，發現其手機連接的信用卡資料並不屬於他們本人，又發現他們事前已曾以另外數名受害人的信用卡，成功購買多款產品。
涉盜用11張用卡共22次涉款23萬
灣仔警區重案組第一隊經深入調查後，發現8名受害人於今年8月於一個虛假郵政網站，被騙取信用卡資料及密碼，事後屬於他們的11張信用卡合共被盜用22次，涉款高達23萬元。相關交易日期均為8月26日，即3名被捕人被拘捕當日。警方經調查及情報分析，再鎖定一名15歲的集團骨幹成員，昨日在男童寓所將他拘捕，搜獲包括犯案時穿著的衣物等證物。
警方表示，該名15歲的骨幹成員先在加密軟件上購買受害人的信用卡資料，再連接到手機的流動支付工具，再聘請另外3名被捕人士作為犯案傀儡，指示他們擔當俗稱「𠝹卡」的車手犯案。該名骨幹成員在犯案後會收集所得產品，再拿到二手店轉售圖利。
陳敬樂呼籲青年人切勿因一時搵快錢心態，被不法分子利用而誤墮法網，強調串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監14年。