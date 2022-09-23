警拘4少年涉盜信用卡資料買iPhone轉售圖利 涉款23萬元

警方於今年8月26日至9月22日，以串謀詐騙先後於銅鑼灣及天水圍拘捕4名本地男學生，年齡14至16歲，涉嫌盜用8名本地受害人於虛假香港郵政網站被騙取的信用卡資料，再在大型電子產品旗艦店購買新款手機，再轉售圖利，涉案金額高達23萬港元。

警方灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂表示，大型電子產品旗艦店「𠝹卡」案件有上升趨勢，灣仔警區分區特遣隊及刑事部於犯案黑點加強巡查，特遣隊人員在8月26日發現3名被捕人，以手機流動支付工具欲購買新款手機，在付款失敗後迅速逃去。警員他們截停調查，發現其手機連接的信用卡資料並不屬於他們本人，又發現他們事前已曾以另外數名受害人的信用卡，成功購買多款產品。