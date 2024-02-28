警拘4男涉多宗爆竊 45歲廚師撬13鋪 家族3賊掠酒樓夾萬名酒

西九龍總區重案組於反爆竊行動拘捕一名連環爆竊犯，涉及13宗發生在九龍和新界區的爆竊案；另外深水埗警區搗破一宗酒樓爆竊案，拘捕3名男子。

警方自上月起接報多宗爆竊案件，經調查後，昨天(27日)及今天(28日)拘捕4名本地男子，涉嫌與多區一共14宗爆竊案件有關，損失金額約43萬元。西九龍總區重案組於反爆竊行動拘捕一名連環爆竊犯，涉及13宗發生在九龍和新界區的爆竊案；另外深水埗警區搗破一宗酒樓爆竊案，拘捕3名有親戚關係的男子。

西九龍總區刑事部高級督察吳彥柏表示，1月27日至2月22日共接獲7宗發生在深水埗、旺角及九龍城的地鋪爆竊案，涉及便利店及餐廳等，賊人破壞控制捲閘的電掣箱，從正門潛入搜掠收銀機，警方翻查閉路電視片段鎖定疑犯身份，相信與去年另外5宗分別發生在屯門、上水及葵涌同類案件有關。

探員於昨日(27日)在葵涌截獲剛犯案的目標男子，搜出一支鏍絲批、一對黑色手套及現金1.4萬元，隨即將該名45歲姓劉男子拘捕，共涉及13宗爆竊案，損失合共現金18.4萬元及其他財物包括電腦和香煙等，總值約12.6萬元。疑犯報稱廚師，暫控9項「入屋犯法罪」，明日(29日)於九龍城裁判法院提堂。

白田商場酒家爆竊案 3疑犯為親戚關係

深水埗警區刑事部高級督察楊鐵豪表示，周日(25日)深水埗白田商場一間酒家發生爆竊案，酒樓經理當晚11時檢查門戶後離開，至翌早(26日)7時返回時發現經理房被搜掠，夾萬被撬開，點算後被盜取10萬元現金及18支洋酒，總值約12萬。