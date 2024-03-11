警拘5女3報案人涉串謀 MIRROR張學友Twins美斯作招徠 代購演唱會球賽門票涉騙220萬元

不少人為求親睹偶像表演，會透過不同途徑購買門票，惟一不留神便有機會受騙。有騙徒聲稱可直接聯絡主辦方購買門票，並在一個有153人的通訊軟件群組中售賣歌手張學友、Twins和MIRROR演唱會門票，及以球王美斯作賣點的國際邁阿密足球表演賽的門票，最終受害者訂購的逾1,900張門票，只成功獲得200多張，損失金額高達220萬元。警方拘捕5名女子，涉嫌干犯詐騙、串謀詐騙和洗黑錢等罪名，當中包括3名報案人。

油尖警區刑事部督察蘇倩怡詳述案情稱，警方早前接獲3名關係為朋友的女子報案求助，懷疑遭一名女子詐騙。警方指，該名報稱商人的女子，向報案的3名女子聲稱可聯絡活動主辦方，透過正價和小額手續費購買演唱會門票，而3名女子最初亦成功與該名女子交易，購得不同演唱會的門票。其後3人開設了一個名為「全港最大型演唱會訂飛平台」的WhatsApp群組，用作售賣演唱會門票。群組反應十分熱烈，由最初僅30人，激增至包括3名報案人在內合共156人。

去年8月至12月期間，3名報案人收取群組內受害人逾220萬元，用作購買超過1,900張門票，3人其後再向該女商人購買門票，但最終只獲得200多張，她們發現受騙後報警。其中涉款最高的是MIRROR演唱會，共約67萬元；其次張學友、Twins演唱會，以及香港隊對國際邁阿密球賽等門票，涉款分別約62萬元、52萬元和31萬元。

警方接報後拘捕該名報稱商人女子，經調查後發現，涉案女子經營售賣手工藝及肥皂等生意的網上平台，她在收取款項後，將大約一半資金用作解決私人借貸以及經營個人公司，涉款約30至40萬元；至於另一半則用作於網上購買黃牛票，而並非她所聲稱的聯絡主辦方購買門票。

