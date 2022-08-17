警拘6人檢4300萬毒品 涉以「印尼撈麵」偽裝販毒

警方拘捕6名非華裔人士，涉嫌販毒，警方在行動中檢獲約50多公斤毒品，包括可卡因及冰毒，市值約4300萬元。警方指其中2名女子已各被控一項「販運危險藥物」罪，案件將於下午在屯門裁判法院提堂。而其餘被捕男女現正被扣留調查。案件仍在調查中，警方不排有更多人被捕。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。



警方今日透露案情，指前日（15日）派員到元朗錦田一空地，發現3男3女正將一個貨櫃內的貨物搬出，於是上前截查。探員在貨櫃內共1323箱即食麵中，發現其中4箱中，搜出共約40公斤懷疑可卡因及1公斤懷疑冰毒。警方經調查後，以涉嫌「販毒」拘捕該3名斯里蘭卡籍男子及3名印尼籍女子，他們年齡介乎35至64歲，他們均持「行街紙」留港。



另外，探員亦於同日下午於葵涌永基路一貨倉進行搜查，在貨櫃的冷藏裝置內搜出11磚共重11公斤的毒品可卡因。警方指仍在跟進調查相關毒品來源，不排除有更多人被捕。兩行動中檢獲的毒品總值約4300萬港元。警方指，仍在調查兩宗案件是否有關，亦會\調查被捕人士有無黑社會背景。

警方指涉事貨櫃分別由馬來西亞及巴西來港，相信於疫情期間販毒集團未能利用旅客以「螞蟻搬家」形式偷運毒品，遂改以水路運輸。警方強調將加強情報收集，以打擊各種毒品罪行。

