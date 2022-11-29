警拘7名KOL涉推廣非法賭博網站 涉案網相與貝依霖IG吻合

世界盃賽事如火如荼，警方亦嚴厲打擊非法賭博。警方指，留意到有人透過社交媒體推廣非法賭博網站，上周一起展開行動，以「推廣或便利收受賭注」罪拘捕7名女子，年齡介乎20至30歲，當中有人報稱藝員、美容師及無業。有報道提及藝人貝依霖為被捕女子之一，惟她昨日在社交平台發限時動態，不滿傳媒報道上加入她的相片，又指報道令其長輩擔心。

警方新界南總區刑事部於本月21至27日期間展開代號「戈壁」及「風盾」的反非法賭博行動，突擊搜查全港多個處所。警方在行動中以「推廣或便利收受賭注」罪，拘捕7名女子，年齡介乎20至30歲。而警方在其中一名被捕人的荃灣住所中亦檢獲多支含有尼古丁的電子煙，因此再以「管有第一部毒藥」拘捕有關被捕人。

美容師藝員無業人涉案

新界南總區刑事部總督察陳家瑩(圓圖)表示，7名被捕女子報稱美容師、藝員及無業，共檢獲7部電話、1部平板電腦及1部手提電腦。所有被捕人已經保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

她指，相信此批KOL被不法分子利用，以金錢利誘她們透過網上的號召力，發布推廣非法網上賭場的訊息，吸引其他人投注。而世界盃舉行當中，警方會加強執法，同時提醒市民切勿參與非法推廣和非法賭博活動。

警方無公布被捕人姓名

警方在簡報中沒有具體披露被捕藝人身份，所展示的涉案網上圖片的人物樣貌和紋身亦已打格，但記者發現相中人士所穿的泳裝和背景，均與「貝依霖」Instagram上的相片極度相似。「貝依霖」前晚在限時動態上一度稱自己因為換電話，只能透過Instagram聯絡，其餘通訊軟件暫時未能使用。她昨午再發限時動態，不滿傳媒在提及世界盃、尼古丁的電子煙的報道中提及她，「就算講緊其他人其他嘢都要放我大頭相」。她又透露相關報道令其長輩擔心，但未有回應自己是否曾被補。