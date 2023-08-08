警拘7男女涉串謀洗黑錢1.11億 其中417萬犯罪得益涉21宗騙案

警方財富情報及調查科人員，根據情報及經深入調查後，昨日(7日)在全港多區進行代號「義門」(JUSTICEGATE)的拘捕行動，拘捕2名本地男子及5名外籍女子，年齡介乎33歲至45歲 ，涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。人員經調查後發現被捕人屬同一「洗黑錢」集團，該集團涉嫌在去年10月至今年6月，利用至少48個本地銀行戶口，清洗共約1.11億元的懷疑犯罪得益，其中417萬元的犯罪得益涉及至少21宗騙案，包括投資騙案、網上求職騙案及電話騙案。

部分被捕人借出戶口換取數百元報酬 調查顯示，部分被捕人曾向犯罪集團提供自己的銀行戶口資料及密碼，以換取數百元至數千元的報酬，而犯罪集團其後則利用該批戶口用作收取騙款。當犯罪集團收到懷疑犯罪得益後，除了會多次轉賬外，亦會以現金方式提取懷疑犯罪得益及購買加密貨幣，以逃避追查。行動中，人員搗破一個用作儲存傀儡戶口的銀行卡及現金的儲存倉，並檢獲約32萬元現金、多部手提電話及銀行卡。所有被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警拘7男女涉串謀洗黑錢1.11億 其中417萬犯罪得益涉21宗騙案