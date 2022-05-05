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2022-05-05 13:12:00

警拘7男女涉低息貸款騙案　48苦主借錢變送錢涉款280萬元

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警拘7男女涉低息貸款騙案　48苦主借錢變送錢涉款280萬元

警方拘捕7名男女，涉及低息貸款騙案，48名苦主借錢變送錢，涉款280萬元。(警方fb直播截圖)

警方拘捕6男1女，涉嫌與48宗低息貸款騙案有關，涉款金額約280萬元，7人年齡介乎20至38歲，其中6人有案底，涉嫌以欺騙手段取得財產罪，他們全部懷疑以個人的銀行戶口收取受害人金錢，處理的犯罪得益由4.7萬元至126萬元不等

單一損失最多43萬元

東九龍總區重案組第三隊莫子威總督指，在2020年3月至2021年9月期間，警方接獲48宗低息貸款騙案，48名受害人年齡介乎22至71歲，當中有學生、主婦、裝修工人和東主，他們不但借錢不成，反而痛失血汗錢，合共損失280萬元，單一損失由5,000元至約43萬元不等。

東九龍總區重案組劉啓彥高級督察解釋騙徒訛稱是銀行或金融機構的職員，聲稱可以提供月息低至0.18厘的貸款，遊說受害人開設投資戶口或下載網上交易平台軟件，並存入款項作為保證金或資產證明，由於騙徒保證貸款獲批後可退還證明金，令不少受害人信以為真，期間騙徒會要求受害人提供個人資料，如身份證副本、入息證明和稅單等，不斷要求受害人存款到銀行戶口，聲稱可大大提高貸款的機會，或獲得更優惠的借貸利率，直至受害人與銀行聯絡時始知受騙。

48歲受害者存7萬元終被騙13萬元

其中一名48歲受害人收到騙徒電話，對方指如借貸20萬元，每月只需還款數千元，受害人遂將7萬元存入指定的銀行戶口作保證金，其後騙徒再誘騙受害人如再存款10萬元，可獲送智能手機和平板電腦，最後被騙取13萬元；另一名22歲受害人在接到借貸電話後，一年間被誘騙到30間財務公司借取共40萬元，目的是存錢到投資戶口可再循環借貸。

警方指，電話借錢存在風險，建議市民借錢應去合法的銀行及持牌公司，又指被捕7人中，有5人年齡介乎20至23歲，當中有人聲稱為數千元的報酬出售戶口。警方強調出售戶口洗黑錢是屬嚴重罪行，當中所面對的訴訟及調查費用會遠超有關報酬。

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