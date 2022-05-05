警拘7男女涉低息貸款騙案　48苦主借錢變送錢涉款280萬元

警方拘捕6男1女，涉嫌與48宗低息貸款騙案有關，涉款金額約280萬元，7人年齡介乎20至38歲，其中6人有案底，涉嫌以欺騙手段取得財產罪，他們全部懷疑以個人的銀行戶口收取受害人金錢，處理的犯罪得益由4.7萬元至126萬元不等。

單一損失最多43萬元

東九龍總區重案組第三隊莫子威總督察指，在2020年3月至2021年9月期間，警方接獲48宗低息貸款騙案，48名受害人年齡介乎22至71歲，當中有學生、主婦、裝修工人和東主，他們不但借錢不成，反而痛失血汗錢，合共損失280萬元，單一損失由5,000元至約43萬元不等。

東九龍總區重案組劉啓彥高級督察解釋，騙徒訛稱是銀行或金融機構的職員，聲稱可以提供月息低至0.18厘的貸款，遊說受害人開設投資戶口或下載網上交易平台軟件，並存入款項作為保證金或資產證明，由於騙徒保證貸款獲批後可退還證明金，令不少受害人信以為真，期間騙徒會要求受害人提供個人資料，如身份證副本、入息證明和稅單等，不斷要求受害人存款到銀行戶口，聲稱可大大提高貸款的機會，或獲得更優惠的借貸利率，直至受害人與銀行聯絡時始知受騙。

48 歲受害者存7萬元終被騙13萬元

其中一名48歲受害人收到騙徒電話，對方指如借貸20萬元，每月只需還款數千元，受害人遂將7萬元存入指定的銀行戶口作保證金，其後騙徒再誘騙受害人如再存款10萬元，可獲送智能手機和平板電腦，最後被騙取13萬元；另一名22歲受害人在接到借貸電話後，一年間被誘騙到30間財務公司借取共40萬元，目的是存錢到投資戶口可再循環借貸。

警方指，電話借錢存在風險，建議市民借錢應去合法的銀行及持牌公司，又指被捕7人中，有5人年齡介乎20至23歲，當中有人聲稱為數千元的報酬出售戶口。警方強調出售戶口洗黑錢是屬嚴重罪行，當中所面對的訴訟及調查費用會遠超有關報酬。