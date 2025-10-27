警拘8人包括老師駐校社工 涉訂閱偷拍頻道 另一人涉裙底偷拍

警方在今年8月搗破一個本地犯罪集團，他們透過社交平台開設頻道，向付費會員發布包括裙底偷拍的色情影片。警方今日(27日)展開代號為「千劍」的拘捕行動，拘捕8名本地人士，各人曾向犯罪集團 付款成為會員；其中一名被捕人士亦涉裙底偷拍。
網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察余詩淇簡介案情指，網罪科在8月20日搗破一個本地犯罪集團，拘捕11名本地人士，包括兩名集團主腦。他們在社交平台上開設頻道，並向付費會員發布色情片，更包括以本地學生為主題的裙底偷拍。經深入調查後，警方最終鎖定相關的頻道會員，他們曾向犯罪集團付款成為會員，促使犯罪集團持續發布偷拍影片。
其中一名被捕者藏針孔拍攝鏡頭和大量裙底偷拍片段
網罪科鎖定涉案人士後，今日展開拘捕行動，在全港多個地點以「協助及教唆在未經同意下發布私密影像」的罪名，拘捕8名本地男子。警方亦在其中一名被捕人士的隨身物品中，發現4個經改裝的針孔拍攝鏡頭，其手機內亦有大量裙底偷拍片段，警方對該男子加控一項「非法拍攝私密部位」罪名。 8名被捕人士年齡介乎18至 41歲，職業報稱老師、駐校社工、文員、地盤工人和無業等。各人現正被警方扣留調查。警方在行動中檢獲 8部手提電話、2部手提電腦，以及4個針孔鏡頭作證物。
余詩淇續指，留意到偷拍幾乎已經成為一個黑灰產業鏈，強調警方會持續打擊此類黑灰產業鏈的每一個角色；又指即使只是付費會員，都有可能涉及促致或唆使其他人進行偷拍。
警方提醒，在網上社交平台到加入此類以偷拍為主題的頻道，並且煽惑、企圖促致或唆使任何人去偷拍他人的私密部位， 或者發布此類偷拍影片，會觸犯協助及教唆的罪行，一經定罪，最高可判處監禁5年。