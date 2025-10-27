警拘8人包括老師駐校社工 涉訂閱偷拍頻道 另一人涉裙底偷拍

警方在今年8月搗破一個本地犯罪集團，他們透過社交平台開設頻道，向付費會員發布包括裙底偷拍的色情影片。警方今日(27日)展開代號為「千劍」的拘捕行動，拘捕8名本地人士，各人曾向犯罪集團 付款成為會員；其中一名被捕人士亦涉裙底偷拍。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察余詩淇簡介案情指，網罪科在8月20日搗破一個本地犯罪集團，拘捕11名本地人士，包括兩名集團主腦。他們在社交平台上開設頻道，並向付費會員發布色情片，更包括以本地學生為主題的裙底偷拍。經深入調查後，警方最終鎖定相關的頻道會員，他們曾向犯罪集團付款成為會員，促使犯罪集團持續發布偷拍影片。