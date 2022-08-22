警拘8司機涉酒駕藏毒及停牌駕駛

警方新界北總區交通部執行及管制組人員，一連三日(8月19日至8月21日)在區內展開「追捕者」(QUICKCHASER)的打擊藥駕及酒後駕駛行動，在區內多個地點設置路障，截查可疑車輛，並向司機進行酒精呼氣測試。行動中，警員以涉嫌「酒後駕駛」拘捕5名年齡介乎25歲至49歲男司機及一名29歲女司機。另外，一名42歲男司機因涉嫌「停牌期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛未獲發牌照車輛」被捕；另一名48歲男司機則因涉嫌「藏毒」、「拒絕接受初步藥物測試」及「拒絕提供樣本以作藥物分析」被捕。警員亦檢獲約10克懷疑大麻草，市值約1,800元。



警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，有機會引致嚴重交通意外，累己累人，一經定罪可能會被判處監禁和停牌，切勿以身試法。另外，警方重申，管有危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、藥後駕駛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。