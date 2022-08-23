警拘8男1女涉以假入數紙欺騙貨主 另3人墮求職陷阱成幫兇

近日有犯罪集團在網上以高價收購高檔貨品，利用假入數紙欺騙貨主，並要求其他求職騙案受害人處理有關貨品。警方經調查後以串謀詐騙及處理贓物罪拘捕8男1女，年齡介乎17至56歲，包括兩名有黑社會背景主腦、3名求職人士及4名店鋪負責人及店員，警方亦相信集團仍有人在逃，不排除有更多人被捕。



警方表示，今次犯案手法融合網上詐騙及求職騙案的因素。集團先在網上以日薪招聘急欲求職者，同時在網上購物平台接觸出售高檔電子產品、限量版波鞋及貴價酒精飲品等的賣家。集團一方面安排求職人士向貨主戶口存入少量金錢，再用程式修改入數金額，另一些求職者則到銀行購買禮券並存入貨主戶口，但在入數機中輸入的並非禮券上的銀碼，而是貨品的價格，令貨主誤以為交易成功。之後集團再指示求職者將貨物拿去套現。



警方相信有關的行騙手法在近月開始流行，又指彈票黨會以改圖降低事主防備，呼籲賣家要留意銀行戶口可用結餘，切勿單憑入數紙就相信買家。