警拘82名男女涉販毒種大麻等罪，檢市值4200萬毒品。

警方毒品調查科人員根據線報及深入調查後，在3月19日至4月23日在全港各區進行代號「沙鷗」(AMBERFLOCK)的反毒品行動，共拘捕82名男女，分別涉嫌「販毒」、「藏毒」及「種植大麻」等，合共涉及33宗「販毒」案件。行動中，警方搗破共11個懷疑大麻及相關製品儲存倉，並檢獲共158公斤懷疑大麻、四氫大麻酚、大麻二酚、可卡因、氯胺酮、海洛英、「冰」毒及毒郵票等，總市值約4,200萬元。

工廈單位搗3大麻種植場檢逾750棵大麻植物

警方在4月11日突擊搜查葵涌打磚坪街一工廠大廈單位，搗破3個懷疑大麻種植場，並檢獲共753棵共重約77公斤的懷疑大麻植物。該單位內3名外籍男子及1名外籍女子，年齡介乎36歲至51歲，涉嫌「販毒」被捕。另外，警員在4月18日突擊搜查新田一村屋單位，搗破一個懷疑大麻儲存倉及一個懷疑大麻分銷中心，並檢獲共33公斤的懷疑大麻。該單位內兩名年齡分別為33歲的本地男子及42歲的本地女子涉嫌「販毒」及「種植大麻」被捕。

至於各總區及分區人員，亦巡查不同娛樂場所，並針對犯毒集團利用不同網上平台銷售毒品的問題作出拘捕行動，共拘捕11名本地男子、1名本地女子及1名持俗稱「行街紙」的非華裔男子，年齡介乎15歲至49歲，涉嫌「販毒」。他們涉嫌利用網上平台銷售大麻。案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。警方呼籲市民尤其是青少年，留意不法分子用各種藉口，利用他人想「搵快錢」的心理進行違法行為，令事主不能賺取報酬之餘更加得不償失。