警拘85人涉借戶口「洗黑錢」　涉款4500萬元

警方交代過去兩周展開打擊網上騙案行動，一共拘捕85人涉嫌借出戶口供「洗黑錢」，涉款4,500萬元。警方強調傀儡戶口持有人的刑責，絕不比詐騙集團的成員低，所謂對事件並不知情不是免責理由。

新界南總區重案組總督察伍文豪交代案情，指警方在9月26至10月8日展開一連兩周的「淺岸」行動，以打擊網上騙案，行動中偵破74宗案件，主要透過多種不同的詐騙手法來騙取受害人款項，包括網上購物、投資、求職及網上情緣騙案等，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕85人，包括59男26女，年齡介乎15至74歲，他們全部均為傀儡戶口的持有人，同時警方行動中檢獲7張銀行卡、45部手機及2部手提電腦，涉及總損失金額達4,500萬元。

警方指，案中5男2女被捕人已各被起訴一項「洗黑錢」罪，案件將於本周三(12日)至周五(14日)在沙田裁判法院提堂；其餘被捕男女已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。

警： 傀儡戶口持有人刑責不比詐騙集團低

新界南總區刑事部(行動)陳志昌警司補充，傀儡戶口持有人的刑責，絕不比詐騙集團的成員低，部分傀儡戶口持有人可能以為只是借出戶口，毋須承擔後果，惟只要戶口用作犯罪用途，持有人就有刑責，所謂對事件不知情並非免責理由，若有關人士因「洗黑錢」而被定罪，會被判監禁，年期會以年計算，呼籲市民切勿因小利而將自己戶口交給別人使用，以及協助詐騙集團行事。

此外，警方交代偵破分別為低息貸款及假冒官員的騙案，其中低息貸款騙案涉及35名受害人及拘捕14名人士；至於假冒官員騙案涉及2名內地受害人，涉款140萬港元，騙徒假扮衛生署和內地執法人員，聲稱受害人涉嫌在內地「洗黑錢」，指示事主提供金錢暫緩拘捕，更偽造拘捕令和保密令送交事主。警方在行動中拘捕一名23歲女子，她自稱亦是騙案受害者，聲稱為洗脫嫌疑，要為「官員」執行任務，列印文件交給其他受害人。警方呼籲新來港人士，提防騙局。