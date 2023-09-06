警接強姦偷窺受害女生報案 教大專組檢視Ocamp運作

香港教育大學迎新營(Ocamp)疑涉風化案，有網上帖文指分別有兩名女學生在迎新營期間，遭同一名男子強姦和趁事主洗澡期間揭開浴簾，警方已接獲兩名受害人報案，據報兩案均涉及一名教大銜接課程28歲男學生。

李家超：行為不能容忍

教大昨向全校師生發電郵，指對事件感到十分痛心和不安，校方高度重視事件，已啟動緊急應變機制，學生事務處亦與相關同學保持聯絡。校方續指，若查明指控屬實，將按既定程序啟動懲處機制，並將成立專責小組全面檢視迎新營流程、指引及運作機制。

港大護理系迎新營早前亦爆出非禮案和被指有學生吸食大麻，特首李家超昨出席行政會議前回應事件指，不能容忍有大學迎新營發生性侵犯和其他違法行為，希望教育團體要確保大學生活是一個優良環境，強調大學生是社會期望將來會貢獻和發揮力量的棟樑。

平機會籲受害學生不要啞忍

平機會亦對事件表達強烈關注，主席朱敏健指據報道，有關行為或違反《性別歧視條例》，且不單對有關學生的身心造成損害，更影響他們的大學生活甚至往後的發展，呼籲受到或目擊性騷擾的學生不要啞忍。平機會又指，為預防迎新營出現性騷擾情況，每年都有去信大專院校，呼籲校方要求學生特別是與迎新營相關的，接受反性騷擾培訓。