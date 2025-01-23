警接12宗猜猜我是誰電騙案涉150萬拘1男 八旬婦被呃完又呃失17萬

猜猜我是誰電話騙案再度活躍。警方新界南總區刑事部人員經過深入調查，鎖定一個詐騙團夥，涉最少12宗案件，受害人是介乎76至93歲長者，損失總金額150萬元。當中一名81歲婦人被要求替兒子交保釋金，交出款項後，雖然已成功電話聯絡兒子，但仍被騙徒成功「呃完又呃」。警方周一拘捕一名50歲男子，涉嫌以欺騙手段取得財產罪，相信他是負責收取騙款，懷疑與12宗相關騙案有關。

騙徒隨機尋找受害人後，向受害人訛稱為其親人，因被警方拘留要交「保釋金」。其後，另一名騙徒冒充朋友代收「保釋金」。受害人於上月至本月報警，被騙款項由3萬元至85萬元不等，當中一名81歲婦人日前接騙徒電話，誤信兒子被捕向騙徒交出保釋金，其後以電話聯絡上兒子。兒子表明她受騙，著不要再付款給騙徒。無奈婦人救子心切，再接到騙徒來電後交出更多保釋款項，被「呃完又呃」痛失17萬元積蓄。事後當家人陪同婦人到警署報案，她因未親眼見到兒子，仍然相信兒子已被捕，要求幫兒子辦理保釋手續。