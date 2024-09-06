警推招募App助市民報考 快速遞交申請 即時追蹤進度

警隊近年透過不同方法搶人才。為便利投考者，警隊即日起推出「香港警察招募App」(下稱招募應用程式)，有意投考警隊的市民可透過最新推出的手機App遞交警察職位申請，亦可即時追蹤申請進度，以及報名參加招募活動。此外，為加快警員的遴選程序，警隊亦推出「二合一遴選快線」，讓一些準備充足的投考者即日參與小組面試和最後面試，令整個遴選程序由以往的平均45日，縮減至3個星期內完成。
警察人事部招募組警司陳杰峰表示，以往市民投考警隊，需要填寫實體的職位申請表，或透過互聯網遞交申請。但隨着時代轉變，現時人人「一機在手」，希望透過新推出的招募應用程式，讓市民享受3個「隨時隨地」；包括隨時遞交警員、督察及輔警職位申請；隨時追蹤申請進度，以及隨時了解警察招募活動的最新動向。
陳杰峰續指，以往考生須透過電郵才知悉遴選進度，現時透過App，便能得知面試日期和結果。此外，應用程式亦會在投考者面試日期前3日和1日，提醒考生出席面試。至於在接收招募活動方面，以往需要透過社會媒體才獲悉，現時在應用程式知悉。
推二合一遴選快線縮短投考過程
為縮短遴選過程，警隊將在本月9日推出警員二合一遴選快線。警察人事部招募組總督察周紫彤解釋，以往當投考者成功通過小組面試後，須再通過入職體能測試，並完成心理評估，才獲邀出席最後的面試，完成4個項目平均需時45日。新安排下，如考生在警員小組面試環節中，能表現出自己準備充足，便可透過快線即日作最後面試；若成功通過，更可即場參與基本法及國安法測試。她續指，招募組會在3周內，為快線投考者安排體能測試及心理評估，整個投考過程由以往平均45日，縮短至3個星期。陳杰峰解釋，「準備充足」的定義，是指對警隊有深刻的理解，包括理解警隊的抱負及價值觀；亦明白警員在日常工作面對的挑戰，以及應對挑戰的方法。
去年投考人數按年升逾四成半
整體招募情況，陳杰峰指，去年合共收到近1.17萬份申請，按年升46.3%；有975人加入警隊，按年增30%，形容招募情況理想。對於會否為新的應用程式設立「KPI」，陳杰峰回應指，難以用數字釐定，目前最希望是能便利考生。