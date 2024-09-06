警推招募App助市民報考 快速遞交申請 即時追蹤進度

警隊近年透過不同方法搶人才。為便利投考者，警隊即日起推出「香港警察招募App」(下稱招募應用程式)，有意投考警隊的市民可透過最新推出的手機App遞交警察職位申請，亦可即時追蹤申請進度，以及報名參加招募活動。此外，為加快警員的遴選程序，警隊亦推出「二合一遴選快線」，讓一些準備充足的投考者即日參與小組面試和最後面試，令整個遴選程序由以往的平均45日，縮減至3個星期內完成。

警察人事部招募組警司陳杰峰表示，以往市民投考警隊，需要填寫實體的職位申請表，或透過互聯網遞交申請。但隨着時代轉變，現時人人「一機在手」，希望透過新推出的招募應用程式，讓市民享受3個「隨時隨地」；包括隨時遞交警員、督察及輔警職位申請；隨時追蹤申請進度，以及隨時了解警察招募活動的最新動向。