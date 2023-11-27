警推網上服務申請平台 首階段設3類服務 沙頭角旅遊禁區證下月可上網辦理

過往市民申請由警務處發出的許可證或服務，需要郵寄或親身遞交申請。為落實施政報告提出於明年中前達致所有牌照申請和批核服務全面電子化的目標，警務處於今天推出「香港警務處網上服務申請平台」，首階段涵蓋三類服務，包括道路活動許可證、外景拍攝網上申請和邊境禁區許可證。此外，為配合沙頭角禁區第二期開放計劃，12月1日推出經網上申請的沙頭角旅遊禁區許可證，供市民及旅客申請。整個系統花費約二千萬元。

警方資訊系統部(數碼服務課)總督察鍾潔盈表示，參考疫情前數字，道路活動許可證及外景拍攝的申請數字約為每年度400及3,000宗，服務使用量不大，適合於平台首階段推出時作試點。至於邊境禁區許可證則每年逾16萬申請，雖然數量較多，但為了配合沙頭角禁區開放計劃，故納入首階段服務範圍。市民今日起可以網上辦理上述兩項申請；至於邊境禁區許可證，雖然同樣今天開通，惟暫時只接受部分旅行業界作申請團體旅遊禁區證之用。

市民在使用新平台時，只需要使用一個帳號登入，便可申請多種網上服務。平台支援的註冊及登入方式包括電郵、本地手機號碼、智方便及智方便+。此外，平台亦會根據申請人的註冊資料，自動填寫表格大部分內容，毋須重複輸入資料；遞交申請後可隨時查閱申請進度。鍾潔盈透露，明年9月，平台的服務範圍將擴展至性罪行定罪紀錄查核、無犯罪紀錄證明書，以及查閱刑事定罪紀錄資料等。2025年2月則會再擴大至其他服務，包括考慮警察學院開放日可網上預約參觀。