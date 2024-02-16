警推防騙「提子」繪本 派幼稚園助幼兒辨騙案

近年全球騙案呈上升趨勢，受害人則愈趨年輕，除多加宣傳外，從小培養防騙意識亦十分重要。繼早前推出針對青少年及小學生的防騙刊物外，香港警方與香港教育大學合作，推出針對幼兒的《提子與我：提防騙子》繪本，「邀來」防騙吉祥物「提子」粉墨登場，向幼兒宣傳防騙資訊，首期將以最常見的電話騙案作主題。警方表示，預計印刷2萬本，並向全港近千間幼稚園派發。 騙徒手法層出不窮，近年各類型騙案數字均有上升趨勢。警察公共關係部多媒體傳訊分課總督察麥寶怡表示，要消滅騙案，除加強執法外，針對不同年齡層作源頭堵截亦十分重要，而防騙意識便須從小做起。因此，繼推出針對中小學生的宣傳刊物後，警方決定以幼兒為對象，經過半年籌備，邀來教大幼兒教育學系的師生合作，設計供幼兒使用的防騙繪本《提子與我：提防騙子》，冀透過教師向幼兒講述繪本的故事，協助小朋友從小建立防騙及保護自我安全的意識。

防騙繪本作教材創先河 香港教育大學幼兒教育學系高級講師暨助理系主任羅傑瑩表示，繪本是幼兒教育中常見的教學方法，老師及家長可運用繪本作「教材」，助小朋友建立正確價值觀。她介紹，該防騙繪本以大灰狼多次嘗試欺騙主角「提子」作故事情節，故事結構簡單，故事圖畫中亦有提供線索，有助小朋友觀察及思考當中內容。她表示，以防騙為主題的繪本較罕見，今次則是開先河，讓業界可有一本繪本作教材，協助教導小朋友建立防騙意識。 警方將於明日起至23日，在西九文化區藝術公園海濱草坪舉辦「提子親子嘉年華」，明日將有由教大幼兒教育學系師生會主講的繪本讀書會，屆時將以戲劇形式與在場小朋友講述繪本內容；亦設有遊戲及互動環節，參加的小朋友有機會獲得最新推出的提子背囊。