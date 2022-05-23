警推「影住駕」微信舉報平台　上月試行接獲3509宗投訴

警方今日（23日）起正式推出首個微信電子舉報平台「影住駕」，讓市民上載涉及交通違例的相片或影片，向警方舉報非緊急交通罪行，例如危險駕駛和不小心駕駛等。警方上月試行該平台，全月接到3509宗投訴，其中7成轉交各總區交通調查隊跟進。交通總部總警司區永樑認為，近年網上不時廣傳交通違規片段，相信平台有助節省警方調查時間，以及加強阻嚇不良駕駛行為。

交通總部警司黃冰冰表示，餘下約3成，共1,049宗投訴屬未能處理案件，其中近4成是違例泊車舉報。黃冰冰稱，法例要求警員即場票控違例泊車個案，包括固定在車上或向車主發出，無法事後處理。

事實上，警方表示近年在社交媒體討論群組上，不時發現市民上傳由汽車記錄鏡頭拍到的交通違規片段，警方調查時需先聯絡社交媒體找尋上傳用戶，邀請其主動聯絡警方，過程花費不少時間，甚至出現無回應情况。

警方否認間接鼓勵市民互相「篤灰」

而若市民以「影住駕」舉報，則只需經4個步驟，包括確認舉報屬非緊急交通違例事項、填寫姓名和聯絡方法、上載違例事項影片或相片原檔、進行保安驗證，之後即可獲編號證明完成舉報，可在30天內翻查舉報進度。交通總部人員會在10天內初步了解舉報內容，或要求舉報人一周內補充資料，再轉交各總區交通調查隊跟進。

當被問及為何只在微信開設電子舉報平台，區永樑回應指，警方今年初推出「香港警察」微信官方帳號，而微信設有小程式功能，讓舉報人按警方預設的事項提供資料，節省以往找尋舉報人澄清資料的時間，又指將來如有合適通訊軟件都會考慮增設。至於該平台會否間接鼓勵市民互相舉報的風氣，區則重申，道路安全是每個市民的責任，至於最終是否舉報，市民仍能自由選擇。