警揭假「防騙視伏App」　下載版面用簡體字要受害人交保證金

警方今日(22日)指，發現有騙徒假冒內地執法機關發放釣魚SMS短訊，誘騙收訊人進入假網站，安裝偽冒香港警務處的手機應用程式「防騙視伏App」，並透過程式的客戶服務功能，向收訊人騙取保證金等款項，對騙案受害人造成二次傷害，該假冒「防騙視伏App」的安裝版面有簡體字，介面有客戶服務等功能。現時案件交由網絡安全及科技罪案調查科跟進，警方暫未收到市民錄得損失的報案，亦未拘捕任何人。
聲稱存入保證金越高 取回騙款越多
網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青指，該釣魚短訊是假借內地在2021年破獲一宗網絡電訊詐騙案為主題，聲稱已追回大額騙款及可以向受害人發還款項，以誘騙收訊人和騙案的受害人進入假網站，安裝偽冒「防騙視伏App」，並透過程式的客戶服務功能，向收訊人騙取款項。偽冒程式會要求用戶輸入姓名和地址等個人資料，特別是要求涉及其他騙案的受害人，填寫被騙詳情和損失金額，並要他們存入受騙金額的15%至100%到銀行作為保證金，聲稱存入保證金越高，能夠取回的騙款越多、時間越短。
真App無客戶服務及「我的錢包」等
網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽補充，偽冒「防騙視伏App」會用上假網站域名，而並非官方網站CyberDefender.hk，而且偽冒「防騙視伏App」的安裝版面會用上有簡體字，設計亦比較簡陋，下載時需要用戶給予特定存取權，才能成功安裝，而且設計會有客戶服務及「我的錢包」等匯款功能。警方表示，目前有關網站已被移除，暫時沒有市民被騙，亦沒有人被捕。
警方指，假冒「防騙視伏App」的整體結構大致與官方的相同，惟部分資訊和需要市民提供的資料是截然不同。警方譴責騙徒假冒警務處招搖撞騙，打擊警方公信力，強調警方的官方程式不會獲取用戶個人資料，沒有登入和客戶服務功能，並只能在三個官方應用程式平台和警方網站下載，同時內地執法機關亦不會透過電話遠程辦案，或向案件受害人索取保證金。