警揭假「防騙視伏App」　下載版面用簡體字要受害人交保證金

警方今日(22日)指，發現有騙徒假冒內地執法機關發放釣魚SMS短訊，誘騙收訊人進入假網站，安裝偽冒香港警務處的手機應用程式「防騙視伏App」，並透過程式的客戶服務功能，向收訊人騙取保證金等款項，對騙案受害人造成二次傷害，該假冒「防騙視伏App」的安裝版面有簡體字，介面有客戶服務等功能。現時案件交由網絡安全及科技罪案調查科跟進，警方暫未收到市民錄得損失的報案，亦未拘捕任何人。

聲稱存入保證金越高 取回騙款越多

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青指，該釣魚短訊是假借內地在2021年破獲一宗網絡電訊詐騙案為主題，聲稱已追回大額騙款及可以向受害人發還款項，以誘騙收訊人和騙案的受害人進入假網站，安裝偽冒「防騙視伏App」，並透過程式的客戶服務功能，向收訊人騙取款項。偽冒程式會要求用戶輸入姓名和地址等個人資料，特別是要求涉及其他騙案的受害人，填寫被騙詳情和損失金額，並要他們存入受騙金額的15%至100%到銀行作為保證金，聲稱存入保證金越高，能夠取回的騙款越多、時間越短。