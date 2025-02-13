警搗彈票黨集團拘10人，涉28宗網購騙案46萬騙款。

警方破獲一個針對網購的「彈票黨」詐騙集團，拘捕10名男女，包括兩名非華裔男子及一名非華裔女子，年齡介乎30至59歲，分別報稱無業、運輸工人、清潔工人及自僱人士等。
行動中，警方偵破28宗發生在去年8月至今年2月的同類案件，失物金額約為港幣46萬元，其中最大一宗損失69,500元，涉及一隻名牌手錶。受害人在討論區及線上拍賣平台出售物品，包括名錶、名牌手袋等，集團成員會在網上平台接觸受害人，以簡單英文與他們溝通，繼而在通訊軟體與受害人磋商價錢。
發現受騙時已被封鎖
達成協議後，集團成員會向受害人寄一張入數紙的相片，使受害人以為已經成功收款，同時騙徒會聲稱不方便見面交收，會安排運輸公司到受害人的住所或公司附近路邊提貨，之後再親自或安排同夥到相約港鐵站附近接收贓物。受害人收到銀行的退票通知，始知遇上彈票黨，亦因已被騙徒封鎖，無法再次聯絡，最終蒙受損失。在交易過程中，騙徒會用不同的籍口使賣家心急完成交易，以減低他們的戒心。
檢獲兩部相機及一本支票簿
經過情報分析及翻查大量閉路電視，警方成功鎖定一個活躍於新界區的詐騙團夥，團夥主腦及骨幹成員負責網上聯絡受害人、入空頭支票、安排貨車司機及接取贓物。人員於周二(11日)在元朗區發現主腦利用空頭支票騙取一名男受害人的音響設備，隨即採取拘捕行動並起回音響。警方在被捕人租用的私家車及住所內，檢獲兩部相機、一本不屬於被捕人的支票簿，以及他犯案時的衣着。翌日(12日)再以涉嫌「串謀詐欺」拘捕9人，團夥主腦及骨幹成員現正被扣留調查，支票戶口持有人等被捕人則獲准保釋候查。