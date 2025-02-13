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2025-02-13 17:18:58

警搗彈票黨集團拘10人　涉28宗網購騙案46萬騙款

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警搗彈票黨集團拘10人，涉28宗網購騙案46萬騙款。

警搗彈票黨集團拘10人，涉28宗網購騙案46萬騙款。

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警方破獲一個針對網購的「彈票黨」詐騙集團，拘捕10名男女，包括兩名非華裔男子及一名非華裔女子，年齡介乎3059歲，分別報稱無業、運輸工人、清潔工人及自僱人士等。

行動中，警方偵破28宗發生在去年8月至今年2月的同類案件，失物金額約為港幣46萬元，其中最大一宗損失69,500元，涉及一隻名牌手錶。受害人在討論區及線上拍賣平台出售物品，包括名錶、名牌手袋等，集團成員會在網上平台接觸受害人，以簡單英文與他們溝通，繼而在通訊軟體與受害人磋商價錢。

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發現受騙時已被封鎖

達成協議後，集團成員會向受害人寄一張入數紙的相片，使受害人以為已經成功收款，同時騙徒會聲稱不方便見面交收，會安排運輸公司到受害人的住所或公司附近路邊提貨，之後再親自或安排同夥到相約港鐵站附近接收贓物。受害人收到銀行的退票通知，始知遇上彈票黨，亦因已被騙徒封鎖，無法再次聯絡，最終蒙受損失。在交易過程中，騙徒會用不同的籍口使賣家心急完成交易，以減低他們的戒心。

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檢獲兩部相機及一本支票簿

經過情報分析及翻查大量閉路電視，警方成功鎖定一個活躍於新界區的詐騙團夥，團夥主腦及骨幹成員負責網上聯絡受害人、入空頭支票、安排貨車司機及接取贓物。人員於周二(11)在元朗區發現主腦利用空頭支票騙取一名男受害人的音響設備，隨即採取拘捕行動並起回音響。警方在被捕人租用的私家車及住所內，檢獲兩部相機、一本不屬於被捕人的支票簿，以及他犯案時的衣着。翌日(12)再以涉嫌「串謀詐欺」拘捕9人，團夥主腦及骨幹成員現正被扣留調查，支票戶口持有人等被捕人則獲准保釋候查。

新界北總區科技及財富罪案組總督察王玉欣及公眾活動調查組高級督察胡卓軒。 新界北總區科技及財富罪案組總督察王玉欣。 公眾活動調查組高級督察胡卓軒。 新界北總區科技及財富罪案組總督察王玉欣及公眾活動調查組高級督察胡卓軒。

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