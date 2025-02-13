警搗彈票黨集團拘10人，涉28宗網購騙案46萬騙款。

警方破獲一個針對網購的「彈票黨」詐騙集團，拘捕10名男女，包括兩名非華裔男子及一名非華裔女子，年齡介乎30至59歲，分別報稱無業、運輸工人、清潔工人及自僱人士等。

行動中，警方偵破28宗發生在去年8月至今年2月的同類案件，失物金額約為港幣46萬元，其中最大一宗損失69,500元，涉及一隻名牌手錶。受害人在討論區及線上拍賣平台出售物品，包括名錶、名牌手袋等，集團成員會在網上平台接觸受害人，以簡單英文與他們溝通，繼而在通訊軟體與受害人磋商價錢。