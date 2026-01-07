警搗破元朗村屋製毒工場　拘兩男年紀最小男童僅16歲　警籲年輕人勿圖小利

警方昨日(6日)於元朗區進行反毒品行動，成功搗破一個位於元朗村屋的可卡因製毒工場，共檢獲重約1.4公斤可卡因類毒品，總市值大約134萬港元。並分別拘捕一名16歲本地男童及一名企圖離境潛逃的18歲本地男子。 警方表示，經過情報分析及深入調查，於本月鎖定一個位於元朗福順街的村屋單位，思疑為可卡因製毒工場；後於昨日展開反毒品行動並作出埋伏。至昨晚約8點40分，探員發現一名男童手持環保袋從該村屋單位走出，經截查後發現內有約重210克霹靂可卡因，後將其押送返回涉事村屋單位進行搜查。

警方在單位中再檢獲約重627克的可卡因粉末及約重566克霹靂可卡因，更發現有大量製毒工具，包括原材料、煤氣爐、各種容器、電子磅、熱熔封邊機，以及大量可再封的透明膠袋。連同內所發現的毒品，合共檢獲的可卡因類毒品總重量約1.4公斤，市值約134萬港元。最終以「販運危險藥物」和「製造危險藥物」罪名將該名16歲本地未成年男童拘捕。

警方指，涉事製毒中心及毒品儲存倉相信已運作約兩個月；被捕男童涉嫌製毒、包裝及運送毒品，供應本地的毒品拆家。警方其後再鎖定該單位租客身份為一名18歲本地男子，經追查後於今(7日)晨，在西九龍港鐵站離境大堂將準備乘搭高鐵離境潛逃的他，以「串謀製造危險藥物」截獲拘捕。

兩名被捕人士中有人有黑社會背景，目前皆已被扣留調查，稍後將一同被暫控製毒、販毒及串謀製毒罪名，案件將於明日上午在屯門裁判法院提堂。警方指，販毒份子卑鄙地以金錢利誘入世未深，心智未成熟的未成年人去進行製毒，通過僱用、利用、勸說、慫恿或威逼未成年人運毒，對社會造成大威脅。警方呼籲市民，尤其是年輕人，切勿貪圖一時小利或以搵快錢心態，心存僥倖，墮入販毒份子圈套。