警搗破網上賭博集團 17男女涉串謀洗黑錢2.4億被捕

警方發現有犯罪集團透過設立海外賭博網站吸客，並透過招攬傀儡開設本地虛擬銀行戶口，以收受賭注，之後快速轉走犯罪得益。人員經深入調查後，於本周二起一連兩日（16至17日）採取行動，行動中，人員以涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪拘捕17名本地人（21至50歲），他們的角色分別為集團骨幹成員及傀儡戶口持有人。

利用虛擬銀行傀儡戶口供賭客作網上賭博

調查顯示，涉案集團會以大約700元至數千元的報酬，招攬一些傀儡，這些傀儡在虛擬銀行開設戶口後，會將提款卡及網上銀行的登入名稱及密碼等交予集團。之後集團透過社交網站及互聯網招攬賭客，聲稱提供麻雀、撲克牌及百家樂等網上賭場服務。其間賭博網站中介人會為賭客開設賭博戶口，並提供早前所得的虛擬銀行傀儡戶口，供賭客入錢並替他們開設分數，利用這些分數作網上賭博用途，每次收受賭注約為數萬元。

犯罪集團亦以網上商店為名，租用新界區一面積約千尺的工廈單位作為運作中心，集中並有系統操控傀儡戶口，並以互聯網進行頻繁的戶口轉賬，清洗黑錢。警方相信涉案集團於去年6月至今年4月，利用最少18個虛擬銀行戶口清洗約2.4億元犯罪得益。

集團成員部分是小學同學、朋友和夫妻關係

警方日前（16及17日）在全港展開代號「順泰」的拘捕行動，首先拘捕5男1女骨幹成員，涉嫌在運作中心操控傀儡戶口和招募賭客，搜出部分骨幹成員藏有其他涉案傀儡戶口銀行卡並在電腦中搜出處理賭款紀錄。

初步相信集團成員部分是小學同學、朋友和夫妻關係，報稱任職建築、運輸和無業。其後警方在不同地點再拘捕8男3女的傀儡戶口持有人，報稱司機、家庭主婦和會計文員。