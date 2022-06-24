警搗破罕見大規模水耕大麻種植場 5男涉種大麻販毒被捕

３個罕見大規模水耕大麻種植場被搗破，5名本地男子，30歲至58歲，涉嫌栽種大麻植物及販毒拘捕，當中包括一名主腦、兩名骨幹成員及兩名農夫。警方檢獲361棵共重約90公斤大麻植物，逾7公斤大麻製成品，該批毒品市值約1,800萬元。其中3人今日下午於屯門裁判法院提堂，另外二人仍被扣留調查。

毒品調查科探員前日（22日）下午突擊元朗唐人新村路一個貨倉，行動中，於一個7,000平方呎的臨時組合屋內，發現258棵重共重88.9公斤的大麻植物、7.6公斤大麻製成品，以及一批培植大麻工具。以涉嫌種植大麻，及販毒罪名拘捕3名男子。

近年規模最大的大麻水耕種植場

毒品調查科行動組3D隊高級督察譚瑋諾表示，此種植場為近年規模最大、最罕見的水耕種植場，除了根據大麻生長情況劃分區域，有幼苗栽種區、生長區和收割區外，場內亦有先進溫度控制、酸鹼值控制、及營養監測儀器等，是相當有系統的大麻種植場。

5人均無黑社會背景

其後探員繼續跟進調查，於昨日下午及今日凌晨搜查西營盤柏道一個住宅單位以及火炭和盛街一個工廈單位，搗破兩個大麻種植場，檢獲103棵共重0.8公斤大麻植物，以種植大麻罪，串謀販毒等罪名拘捕多兩名本地男子。警方相信這集團活躍8個月，5人均沒有黑社會背景 相信已經成功瓦解大麻及販毒集團，阻止流入市場。

吸食大麻年輕化

譚瑋諾又指，吸食大麻有年輕化趨勢，2020年21歲以下因大麻相關罪名被拘捕的人有191人，2021年升至257人，按年升幅達36.4%。今年首4個月被捕人數為75人。犯罪人士向年青人聲稱大麻對身體無害，重申大麻絕對是毒品，會上癮，亦會對身體造成傷害。