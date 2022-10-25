警搗破非法網上百家樂賭檔拘14人檢籌碼賭枱

行動中，人員拘捕一名60歲姓徐本地女子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)。一名52歲姓任的本地女子，則涉嫌「協助經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)被捕。

油尖警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日(24日)晚上約10時，於區內進行反賭博行動，突擊搜查彌敦道328至342A號一單位，搗破一個懷疑非法網上百家樂賭檔。

12賭客涉非法賭博及違限聚

另外，該單位內4名本地男子及8名本地女子，年齡介乎48至74歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)，人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，人員檢獲1張百家樂賭枱、5部電視機、2部電腦、一批賭具、約2萬元現金賭款及面值約5.7萬元的籌碼。所有被捕男女現正被扣留調查。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬及監禁9個月。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。