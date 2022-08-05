警搗破非法釣魚機賭場拘7人檢700元賭款

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日(4日)下午展開代號「蓄勢」(FULLBOOM)的反非法賭博行動，突擊搜查旺角花園街43A號一個單位，搗破一個非法釣魚機賭場。警員在單位內拘捕一名52歲姓張本地男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》(第599F章)；另外2名本地男子及4名本地女子，年齡介乎23至62歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，警員共檢獲4部釣魚機、1部射擊遊戲機、1部雀鳥遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及700元賭款。所有被捕人現正被扣留調查。



警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，警方呼籲市民守法防疫，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動，並減低病毒傳播風險。