熱門搜尋:
六合彩 洪永城 區議會選舉2023 穆迪 恒生指數 周庭 肺炎支原體 五月天 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 白日之下 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023 GTA6
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-07 13:35:23

警搗破高利貸集團拘22人　涉借5000元每周還利息1000元

分享：
警方搗破一個非法放債及收數集團，檢獲85萬元現金及總值約370萬元財物。(李睿哲攝)

警方搗破一個非法放債及收數集團，檢獲85萬元現金及總值約370萬元財物。(李睿哲攝)

警方搗破一個非法放債及收集團，過去兩日在荃灣和多個地區，先後拘捕22人，分別19男3女，年齡由22至48歲，包括5名主腦及骨幹成員，行動中檢獲多部電話、大批借貸紀，以及85萬元現金，同時檢獲懷疑犯罪得益，包括名錶及名車，總值約370萬元。警方指，該放高利貸集團利息非常高昂，借貸5,000元每周需償還1,000元利息

新界北總區刑事部總督察戴玉麟交代案情指，該高利貸集團在荃灣設有電話中心，並以電話cold call方式接觸受害人，受害人只需要提供個人資料及住址便可借款，十分方便，惟貸款手續費和利息十分高昂，利息以每周計算，大約佔借貸額20%，即借貸5,000元每星期需償還1,000元利息，年利率逾2,950厘。

新界北總區刑事部總督察戴玉麟(右)和高級督察李家榮(左)。(李睿哲攝) 行動中，警方檢獲手袋及名錶等總值約370萬元犯罪得益。(李睿哲攝) 警方展示非法放債及收數集團的分工。(李睿哲攝) 警方在行動中檢獲85萬元現金。(李睿哲攝)

父親疫下失業累借8萬元  還16萬仍未還清

其中有個案是一名有正常職業的父親，他因為疫情失業，遂向借貸集團借貸5,000元，惟實收僅3,700元，其餘1,300元撥作手續費，該受害人每周需付800元利息，至償還所有本金，而遲交利息一分鐘需繳付1,000元罰款，最終該受害人借貸8萬元，先後償還16萬仍未還清本金，結果他無力償還債務，亦不知欠款尚餘多少，以致有人上門追債及淋紅油。

新界北總區重案組高級督察李家榮指，該高利貸集團分工仔細，以大量人手cold call 以毋須審批及快速批核作招徠，再將款項存入受害人戶口，過程簡單方便。同時，集團亦招攬大量傀儡戶口作收取受害人利息及還款，而收款戶口及電話均由傀儡人士提供，再將得益的「黑錢亅迅速往購買名車、名錶及手袋等物品洗白，增加警方調查難度。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受