警搗破高利貸集團拘22人　涉借5000元每周還利息1000元

警方搗破一個非法放債及收數集團，過去兩日在荃灣和多個地區，先後拘捕22人，分別19男3女，年齡由22至48歲，包括5名主腦及骨幹成員，行動中檢獲多部電話、大批借貸紀錄，以及85萬元現金，同時檢獲懷疑犯罪得益，包括名錶及名車，總值約370萬元。警方指，該放高利貸集團利息非常高昂，借貸5,000元每周需償還1,000元利息。
新界北總區刑事部總督察戴玉麟交代案情指，該高利貸集團在荃灣設有電話中心，並以電話cold call方式接觸受害人，受害人只需要提供個人資料及住址便可借款，十分方便，惟貸款手續費和利息十分高昂，利息以每周計算，大約佔借貸額20%，即借貸5,000元每星期需償還1,000元利息，年利率逾2,950厘。
父親疫下失業累借8萬元 還16萬仍未還清
其中有個案是一名有正常職業的父親，他因為疫情失業，遂向借貸集團借貸5,000元，惟實收僅3,700元，其餘1,300元撥作手續費，該受害人每周需付800元利息，至償還所有本金，而遲交利息一分鐘需繳付1,000元罰款，最終該受害人借貸8萬元，先後償還16萬仍未還清本金，結果他無力償還債務，亦不知欠款尚餘多少，以致有人上門追債及淋紅油。
新界北總區重案組高級督察李家榮指，該高利貸集團分工仔細，以大量人手cold call 以毋須審批及快速批核作招徠，再將款項存入受害人戶口，過程簡單方便。同時，集團亦招攬大量傀儡戶口作收取受害人利息及還款，而收款戶口及電話均由傀儡人士提供，再將得益的「黑錢亅迅速往購買名車、名錶及手袋等物品洗白，增加警方調查難度。