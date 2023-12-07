警搗破高利貸集團拘22人　涉借5000元每周還利息1000元

警方搗破一個非法放債及收數集團，過去兩日在荃灣和多個地區，先後拘捕22人，分別19男3女，年齡由22至48歲，包括5名主腦及骨幹成員，行動中檢獲多部電話、大批借貸紀錄，以及85萬元現金，同時檢獲懷疑犯罪得益，包括名錶及名車，總值約370萬元。警方指，該放高利貸集團利息非常高昂，借貸5,000元每周需償還1,000元利息。

新界北總區刑事部總督察戴玉麟交代案情指，該高利貸集團在荃灣設有電話中心，並以電話cold call方式接觸受害人，受害人只需要提供個人資料及住址便可借款，十分方便，惟貸款手續費和利息十分高昂，利息以每周計算，大約佔借貸額20%，即借貸5,000元每星期需償還1,000元利息，年利率逾2,950厘。