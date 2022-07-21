警搗破7個黑社會非法賭檔拘48人　涉洗黑錢3300萬

警方今日（21日）舉行記者會表示，搗破7個黑社會經營賭檔，拘捕48人，涉洗黑錢3,300萬。有組織罪案及三合會調查科A組警司呂思灝指，早前留意到一個活躍於西九龍及新界北黑社會團夥，團夥僱用多名本地或非華裔人士，經營多過非法賭博場所，作為保鏢、開設空殼公司及以傀儡戶口清洗犯罪得益即「黑錢亅，並將黑錢轉移作其他類型，包括名貴跑車、名錶以逃避警方調查，並於賭場內供應毒品於顧客吸食。警方強調洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年。經營吸管理賭博場所可被判罰款500萬元及監禁7年。而於賭博場所內賭博可被判罰款5萬元及監禁9個月。市民切勿以身試法。

檢保時捷跑車勞力士等名表

經過長時間調查及部署，警方鎖定一批集團骨幹成員，並於本月21日凌晨採取行動，搗破7個分別位於油麻地、深水埗、旺角及元朗賭博場所，大部分為釣魚機賭檔，拘捕48人當中35男13女，年齡介乎21至63歲，包括一名主腦、12名集團骨幹成員，35名賭客，當中40人為本地人8人為非華裔人士。罪名包括洗黑錢、管理非法賭場、於賭場內賭博、販毒、自稱三合會成員及違反限聚令等，被捕骨幹成員報稱有司機、商人及拳舘教練，警方檢獲大量懷疑犯罪得益，其中約200萬元現金、值350萬元名貴手錶，包括一款Patek Philippe及2款勞士力名表、值240萬元跑車，包括一輛藍色保時捷跑車。

呂思灝指，集團在過去2年間清洗約3,300萬「黑錢」，又指每個場所都有龐大現金及數鈔機，案件將徵詢律政司意見對犯罪得益資產申請限制令及充公令。被捕人仍在扣查中，不排除稍後會再有更多人被捕。呂思灝又指，現時不少遊戲機中心及娛樂場所因疫情關係倒閉，集團藉此改裝西九龍及新界北的舊樓單位成為賭檔，並用廉價僱用一批本地及非華裔人士負責「睇場」，擔任俗稱「對分仔」的兌錢角色及保鑣。該集團更在場內提供毒品，吸引更多賭客。集團亦利用網上轉數平台，務求增加利潤，不單用於與賭客換取賭博用積分，更方便將犯罪資金轉移。另外，為「漂白」得益，集團開設沒有業務的空殼公司，利用公司名義賺入跑車及名錶，企圖避開調查。