警搗禮品卡洗黑錢犯罪團伙拘10人，有家長助17歲兒子收報酬被捕。

警方於前日(25日)及昨日(26日)打擊一個以購買並充值禮品卡洗黑錢的犯罪團伙，以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男1女，年齡介乎16至61歲，他們報稱從事電話買賣、司機、清潔工人，亦有部份為學生，並搜獲共54部電話，108張禮品卡。

利用青少年「搵快錢」心態

警方調查發現，有犯罪集團利用青少年「搵快錢」心態，誘使他們作為「車手」協助洗黑錢。集團先寄大量手提電話予青少年團伙，再指示他們在手機內綁上存有來歷不明金錢的內地銀行咭資料及密碼，然後去多間便利店購買並充值大量禮品卡。事後，將禮品卡的兌換碼以電話訊息發送返俾內地的犯罪集團，同時亦會將實體禮品卡交到一間指定的二手電話舖。整個過程中「車手」可以獲得可觀的報酬 。