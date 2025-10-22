警搗觀塘製毒工場檢670萬元貨，夫妻檔毒販及非法入境男被捕。

警方於前日(20日)進行反毒品行動，搗破一個以住宅單位作掩飾的製毒工場，並以「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪拘捕2男1女，年齡介乎29至30歲，並於製毒工場檢獲多種毒品，包括可卡因、霹靂可卡因、氯安酮、依托咪酯，以及一些懷疑用作製造及包裝毒品的工具，市值超過 670 萬港元。

警方經情報分析及深入調查，發現有販毒集團將製毒工場設立於觀塘區住宅中，企圖利用民居隱藏真實身份，擾亂警方調查方向及增加警方偵查的難度，從而更方便將毒品分銷到東九龍不同地方。