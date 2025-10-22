警搗觀塘製毒工場檢670萬元貨，夫妻檔毒販及非法入境男被捕。

警方於前日(20日)進行反毒品行動，搗破一個以住宅單位作掩飾的製毒工場，並以「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪拘捕2男1女，年齡介乎29至30歲，並於製毒工場檢獲多種毒品，包括可卡因、霹靂可卡因、氯安酮、依托咪酯，以及一些懷疑用作製造及包裝毒品的工具，市值超過 670 萬港元。
警方經情報分析及深入調查，發現有販毒集團將製毒工場設立於觀塘區住宅中，企圖利用民居隱藏真實身份，擾亂警方調查方向及增加警方偵查的難度，從而更方便將毒品分銷到東九龍不同地方。
警方當晚發現一名男子離開可疑單位，隨即展開行動，成功截停及將他拘捕，並在他的身上發現少量毒品及可疑單位的鎖匙，隨即將他帶回可疑單位。在單位內除了發現一名男非法入境者外，亦都發現大量毒品、毒品包裝及毒品製作工具，隨後將他拘捕。經調查後，得知一名女子負責管理製毒工場，警方最後亦拘捕該名女子，成功搗破一個製毒工場運作線。
經水路偷渡到港
3名被捕人皆報稱無業，案中本地男子及女子證實為一對夫婦，本地女子負責管理製毒工場運作資金以確保運作正常，而本地男子協助該非法入境者經水路偷渡香港，提供毒品製作技術及原材料，在案發單位內進行製毒，而該名非法入境者於工場中製作及包裝毒品。他們稍後會被控販運危險藥物罪同製造危險藥物罪，案件明日(23日)將於觀塘裁判法院提堂。