警搗非法高利貸集團年利率逾150%　債仔未能還款登記傀儡戶口供洗黑錢

警打擊非法收債搗非法高利貸集團拘40人 有被捕人未能還款登記傀儡戶口供洗黑錢

東九龍總區刑事部人員根據情報分析及深入調查，7月22日至7月25日展開代號「白刃」(WHITEBLADE)的反非法收債行動，搗破1個非法高利貸集團及1個以不當手段追債的收數公司，在全港多區拘捕32名本地男子及8名本地女子，年齡介乎16歲至67歲，涉嫌「串謀無牌借貸」、「串謀以過高利率放債」、「串謀刑事毀壞」、「串謀刑事恐嚇」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)。所有人被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

警打擊非法收債搗非法高利貸集團拘40人 有被捕人未能還款登記傀儡戶口供洗黑錢

有被捕人未能還款下登記傀儡戶口 調查顯示，該高利貸集團透過電話或短訊，以無需審核、特快過數等向借貸人推銷借貸計劃，並扣起四分之一甚或三分之一的貸款作為行政費，連同本身需要繳付的利息，借貸人實際所付的利息遠高於法例所容許年利率百分之四十八的上限，部份借貸人更被收取年利率超過百分之一百五十的利息。其後，該高利貸集團透過收數公司向無力還款的欠債人追債，先以電話及收數信等合法方式追收欠款，及後經電話以言語恐嚇受害人及其家人，或向借貸人的住所淋潑油漆。當中有被捕人未能還款下登記傀儡戶口被集團利用以清洗犯罪得益，黑錢經多重交易後最終返回高利貸集團。

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