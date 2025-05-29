警搗非法高利貸集團年利率逾1700厘，44人被捕最細僅14歲。

新界南總區於本月19至29日，展開打擊高利貸放債及非法收債的犯罪活動的執法行動，共偵破51宗案。行動中，人員以「無牌放債」、「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「自稱三合會社團成員」及「洗黑錢」等罪共拘捕36男8女，年齡介乎14至65歲，並檢獲收數紙、紅油、現金及手機等證物。

部分 貸款被扣起作為手續費

警方表示，新界南總區本年首季錄得85宗非法收債案，超過9成為刑事毀壞，當中住宅單位佔九成，包括淋紅油、以膠水塞鎖匙窿和恐嚇電話等。去年12月，一名受害人報案指住宅因未能償還貸款而被淋紅油，他於去年10月收到聲稱是知名財務公司職員的電話，稱無需見面或入息證明就可提供貸款。受害人在電話中提供身份證及住址證明，甚至交出家人資料作擔保，獲批2萬元貸款，其中5,000元被扣起作為手續費，每星期亦要支付5,000元利息。受害人未能如期還款時，騙徒訛稱可轉介到相熟財務公司繼續借貸，最終他被轉介至另外4間財務公司，累計借貸達10萬元，被扣起其中2.5萬元及每星期2.5萬元利息，年利率逾1,700厘。