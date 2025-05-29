警搗非法高利貸集團年利率逾1700厘，44人被捕最細僅14歲。

新界南總區於本月19至29日，展開打擊高利貸放債及非法收債的犯罪活動的執法行動，共偵破51宗案。行動中，人員以「無牌放債」、「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「自稱三合會社團成員」及「洗黑錢」等罪共拘捕36男8女，年齡介乎14至65歲，並檢獲收數紙、紅油、現金及手機等證物。
部分貸款被扣起作為手續費
警方表示，新界南總區本年首季錄得85宗非法收債案，超過9成為刑事毀壞，當中住宅單位佔九成，包括淋紅油、以膠水塞鎖匙窿和恐嚇電話等。去年12月，一名受害人報案指住宅因未能償還貸款而被淋紅油，他於去年10月收到聲稱是知名財務公司職員的電話，稱無需見面或入息證明就可提供貸款。受害人在電話中提供身份證及住址證明，甚至交出家人資料作擔保，獲批2萬元貸款，其中5,000元被扣起作為手續費，每星期亦要支付5,000元利息。受害人未能如期還款時，騙徒訛稱可轉介到相熟財務公司繼續借貸，最終他被轉介至另外4間財務公司，累計借貸達10萬元，被扣起其中2.5萬元及每星期2.5萬元利息，年利率逾1,700厘。
9傀儡戶口處約2700萬元犯罪得益
警方發現，涉案集團骨幹成員招攬下線開設傀儡戶口收款，又透過非法途徑購買實名登記電話卡給下線作放數及收數之用。騙徒以 「特快批核」、「免見面」、「免入息證明」 等手法，誘導受害人申請10,000至30,000元小額貸款，令受害人跌入負債深淵。經調查後鎖定集團成員身份，本月20至27日拘捕16人，年齡介乎21至54歲，包括3名骨幹成員、6名傀儡戶口持有人及7名行動組成員，部分人有黑社會背景，並在骨幹成員住所搜出現金、名牌手袋，及名牌首飾等奢侈品，相信同集團犯罪得益有關。警方亦發現集團操控9個傀儡銀行戶口，在一年間處理約2,700萬元犯罪得益，顯示集團相當有規模。
特擊測試保安警覺性
行動中有3名18歲或以下的青少年被捕，警方呼籲青少年切勿為「搵快錢」，而參與非法活動。另外，便裝警特擊進入不同住宅大廈，以測試大廈保安人員當值時的警覺性。測試結果顯示，絕大部份保安人員都非常機警，主動截查可疑人士，對此作出表揚。