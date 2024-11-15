警搗黑幫高利貸集團拘4男 以1100厘向逾1600人放貸1.2億

西九龍總區重案組人員根據線報及經深入調查後，昨日(14日)及今日(15日)展開反非法放債及高利貸行動，分別搜查荔枝角及鰂魚涌單位，拘捕4人，相信是次行動已瓦解一個由三合會操控的高利貸集團。

檢獲 30 萬元現金、 電話及 電話卡、 收數紙等物品

行動中，警方檢獲現金約30萬元、4部電話、44張全新電話卡、一部數鈔機、一部電腦、一批USB手指及一批懷疑收數紙，並拘捕4名本地男子，年齡介乎24至35歲，涉嫌「以過高利率放貸」、「無牌照經營放債人業務」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「管有第一部毒藥」，4人現正被扣留調查。另外發現一個傀儡戶口在過去數月內洗黑錢高達400萬元，現已凍結該戶口並追查資金流向。