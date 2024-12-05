警搗3詐騙團伙拘11人　涉16宗低息貸款騙案220萬元騙款

東九龍總區重案組人員根據線報及經深入調查後，鎖定3個本地詐騙團伙，上周五(29日)至昨日(4日)在全港多區展開拘捕行動，拘捕9名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎22至44歲，涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」。被捕人包括集團主腦、骨幹成員、傀儡戶口及電話卡持有人，部份人更有黑社會背景。

檢多部手提電話、衣物及申請貸款文件

行動中，人員檢獲多部手提電話、懷疑被捕人犯案時的衣物及申請貸款文件等。警方表示，3個詐騙團伙除了會以電話進行cold call及在社交媒體發廣告外，亦會假冒財務中介及銀行職員透過即時通訊軟件或致電約見受害人，甚至律師行職員與受害人見面。因穿著光鮮又會到受害人附近位置見面，令受害人相信他們專業及可靠而上當。