警擎槍追逐瑪莎拉蒂 司機無視狂飆逾月後終落網

警方於今年7月24日在油麻地上海街發現一輛可疑瑪莎拉蒂房車，司機無視指示停車並撞到巡邏車後逃走，期間警員一度擎槍。繼早前警方拘捕32歲男車主後，至昨日（9月10日）再拘捕40歲涉案姓盧無業男司機。

油尖警區刑事部及西九龍總區衝鋒隊人員經情報搜集及深入調查後，鎖定一名懷疑涉案男子，並於昨日（10日）突擊搜查旺角區一酒店房間，並在房間內檢獲一條懷疑與涉案私家車有關的車匙、多張懷疑屬於他人的身份證明文件、信用卡、駕駛執照、一部懷疑用作讀取信用卡資料的讀卡器、一把約三十厘米長的刀、一支伸縮棍、一把彈簧刀，以及四個懷疑作爲吸食毒品工具的「冰」壺。警方以涉嫌「狂亂駕駛」、「管有他人身分證」、「盜竊」、「外出時備有偷竊用的物品」、「管有攻擊性武器」、「管有違禁武器」以及「藏有可作吸食毒品的工具」拘捕房間内一名40歲姓盧懷疑涉案男司機，他現正被扣留調查。而早前7月25日被捕的32歲男子繼續獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

事發於7月24日晚上7時，油麻地分區軍裝巡邏小隊人員於上海街及衆坊街交界巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查，惟司機未有按指示停下，撞到一輛警車後離去。警方其後在上海街及永星里交界發現該輛私家車，遂上前要求司機下車，惟司機仍企圖逃去，警員向其發出多次口頭警告不果，遂擎槍戒備並使用警棍拍打該私家車。該私家車其後撞向一輛警車及另一輛私家車，並往九龍城方向逃去。經初步調查，於同日晚上約8時20分在九龍城合一道發現該私家車，案件列作「狂亂駕駛」。案件交由油尖警區刑事調查隊第二隊跟進。翌日（7月25日）凌晨，警方於觀塘區以涉嫌「狂亂駕駛」拘捕一名32歲姓梁私家車男車主。他已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。