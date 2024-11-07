警新界北反非法賽車 破6案拘14人

新界北總區交通部針對即將舉行的第71屆澳門格蘭披治大賽車，在9至10月在區內打擊非法賽車行動，於「非法賽車」黑點進行針對性部署及錄影搜證，偵測到6宗懷疑案件。人員上周一(28日)至周五(1日)在多區拘捕14名年齡介乎20至33歲本地男子，並將涉案14輛私家車拖往大欖涌車輛扣留中心作進一步調查。

扣14車 車主無視道路安全

涉案車輛括平治、雷諾和奧迪等多個型號。其中3宗案件涉及8架私家車，被發現在荃錦公路非法賽車，部分在荃錦公路不斷高速來回「跑圈」，並於一段限速50公里彎多路窄路面上，以時速135公里行駛，又在彎位多次橫越路中雙白線追逐。

另外3宗案件涉及6輛私家車，被發現分別在屯門公路和吐露港公路等主要幹道非法賽車。其中1宗的2輛私家車，被發現由屯門公路經汀九橋互相追逐約18公里至青葵公路。有車輛在一段限速80公里的路面上，以時速高達157公里行駛，並於行車線之間左穿右插，無視道路安全。