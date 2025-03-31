警新界北打擊酒駕毒駕　3日拘9人檢多款毒品

新界北總區一連三日(28至30日)於凌晨時分在區內，以打擊停牌期間駕駛、酒後駕駛、毒後駕駛及販運危險藥物等罪行行動。行動中，人員共拘捕6名本地男子、兩名本地女子及一名非華裔男子，他們年齡介乎21至51歲。
人員上周五(28日)晚上於錦田公路執行路障行動期間，發現一輛私家車形跡可疑，截停後在車內一對男女身上檢獲約24克可卡因及約1克氯胺酮，共約3萬元。人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕車上23歲姓沈本地男司機及21歲姓詹本地女乘客，該男司機為被通緝人士。
檢「太空油」電子煙彈
人員亦在上周六(29日)晚上於錦田公路發現一對男女形跡可疑，截停後在他們身上檢獲4粒含「太空油」毒品的電子煙彈及兩支電子煙、約4克「冰」毒及約1.1公斤大麻花，共約25萬港元。人員遂以涉嫌「販運危險藥物」及「藏有吸食工具」拘捕42歲姓鄭本地男子及27歲姓羅本地女子，該女子亦因「未能出示身份證明文件」被捕。此外，人員在同日凌晨於八鄉一個加油站內截查一輛黑色7人私家車，車上一名47歲姓楊本地男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。
兩司機涉「酒後駕駛」被捕
行動期間，人員於區內截停多輛行車不穩定的私家車，並對司機進行酒精呼氣測試。一名30歲姓陳本地男司機今日(31日)凌晨約1時在大埔公路－元洲仔段未能通過酒精呼氣測試，他涉嫌「酒後駕駛」被捕；另外人員於上周五晚上約11時半在屯門三聖街拘捕一名未通過酒精呼氣測試的31歲姓梁男本地司機，並在其身上檢獲約一克可卡因，該男司機涉嫌「酒後駕駛」及「藏毒」被捕。
最後，人員在八鄉拘捕一名涉嫌「非法入境」的29歲非華裔男子及在屯門公路拘捕一名涉嫌「違反法庭命令」的51歲姓陳本地男司機。