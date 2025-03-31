警新界北打擊酒駕毒駕　3日拘9人檢多款毒品

新界北總區一連三日(28至30日)於凌晨時分在區內，以打擊停牌期間駕駛、酒後駕駛、毒後駕駛及販運危險藥物等罪行行動。行動中，人員共拘捕6名本地男子、兩名本地女子及一名非華裔男子，他們年齡介乎21至51歲。

人員上周五(28日)晚上於錦田公路執行路障行動期間，發現一輛私家車形跡可疑，截停後在車內一對男女身上檢獲約24克可卡因及約1克氯胺酮，共約3萬元。人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕車上23歲姓沈本地男司機及21歲姓詹本地女乘客，該男司機為被通緝人士。