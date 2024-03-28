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2024-03-28 18:35:23

警新界南大型反黑拘82人　最細14歲　冚8500萬黑錢

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警方新界南總區過去3日大型反黑，共拘捕82人。(資料圖片)

警方新界南總區過去3日大型反黑，共拘捕82人。圖為警方在行動中的拘捕人士。(警方提供)

警方新界南總區反三合會行動組聯同荃灣、葵青、沙田、大嶼山及機場警區人員在過去3(25日至27日)進行大型反黑行動，出動逾400名警員，突擊搜查多個地點，並拘捕82人，包括62男20女，年齡介乎14至83，其中部分人為黑幫骨幹成員。行動成功打擊一個活躍的黑社會犯罪團伙，涉嫌利用虛擬銀行戶口清洗非法網上賭博的收益，涉款8,500萬元

警方檢獲大量現金及物品。(警方fb影片截圖) 警方展示犯罪集團洗黑錢的過程。(警方fb影片截圖)

另檢300萬元毒品

警方指，新界南總區反三合會行動組去年9月開始展開「凌曉」行動，透過情報收集及調查後，發現一個洗黑錢集團利用虛擬銀行戶口，為設立於海外的非法賭博網站，收受賭注和清洗犯罪得益，其後調查發現該集團在202111月至20236月期間，利用合共9個虛擬銀行戶口，清洗大約8,500萬元的犯罪得益，款項由260萬至2,800萬元不等。

在周一(25日)，新界南總區刑事部拘捕6名本地男子，年齡介乎3148歲，涉嫌「洗黑錢」罪，全部有三合會背景。

在同一時間，新界南總區聯同總區內的各警區，包括荃灣、葵青、沙田、大嶼山及機場，於過去3日(2527日)展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑行動，期間動員超過400名警員，共拘捕82人，年齡介乎1483歲，當中最細14歲人士「自稱三合會成員」被捕，其他人士罪名分別涉嫌「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪等。

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同時，警員檢獲多部釣魚遊戲機、多張電動麻雀枱、現金賭款、手提電話、平板電腦及現金等，並檢獲約1.9公斤懷疑海洛英、約215克懷疑「冰」毒、約165克懷氯胺酮等，估計市值約300萬元。

警方相信，今次的執法行動已經成功打擊一個活躍的黑社會犯罪團伙，並堵截相關非法收入來源。案件調查仍然進行中，不排除有進一步的拘捕行動。

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