警新界南大型反黑拘82人　最細14歲　冚8500萬黑錢

警方新界南總區反三合會行動組聯同荃灣、葵青、沙田、大嶼山及機場警區人員在過去3日(25日至27日)進行大型反黑行動，出動逾400名警員，突擊搜查多個地點，並拘捕82人，包括62男20女，年齡介乎14至83歲，其中部分人為黑幫骨幹成員。行動成功打擊一個活躍的黑社會犯罪團伙，涉嫌利用虛擬銀行戶口清洗非法網上賭博的收益，涉款8,500萬元。

另檢 值 300 萬元毒品 警方指，新界南總區反三合會行動組去年9月開始展開「凌曉」行動，透過情報收集及調查後，發現一個洗黑錢集團利用虛擬銀行戶口，為設立於海外的非法賭博網站，收受賭注和清洗犯罪得益，其後調查發現該集團在2021年11月至2023年6月期間，利用合共9個虛擬銀行戶口，清洗大約8,500萬元的犯罪得益，款項由260萬至2,800萬元不等。

在周一(25日)，新界南總區刑事部拘捕6名本地男子，年齡介乎31至48歲，涉嫌「洗黑錢」罪，全部有三合會背景。 在同一時間，新界南總區聯同總區內的各警區，包括荃灣、葵青、沙田、大嶼山及機場，於過去3日(25至27日)展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑行動，期間動員超過400名警員，共拘捕82人，年齡介乎14至83歲，當中最細14歲人士因「自稱三合會成員」被捕，其他人士罪名分別涉嫌「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪等。