警新界南打擊白牌車 2本地男司機被捕

警方再「放蛇」打擊白牌車活動。新界南總區交通部執行及管制組人員昨於機場打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途行動，拘捕兩名男子，暫准保釋候查，須於本月下旬向警方報到，兩輛涉案私家車亦已被扣留調查及作進一步檢驗。

被捕兩人分別為30及60歲的本地男子。警方昨日打擊非法載客取酬(即白牌車)，人員喬裝乘客，在荃灣及青衣分別租用私家車，前往港珠澳大橋香港口岸。當到達目的地時，探員表明身份，將兩名男司機拘捕，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「駕駛汽車時無第三者保險」。