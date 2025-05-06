警新界南打擊白牌車 2本地男司機被捕

警方再「放蛇」打擊白牌車活動。新界南總區交通部執行及管制組人員昨於機場打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途行動，拘捕兩名男子，暫准保釋候查，須於本月下旬向警方報到，兩輛涉案私家車亦已被扣留調查及作進一步檢驗。
被捕兩人分別為30及60歲的本地男子。警方昨日打擊非法載客取酬(即白牌車)，人員喬裝乘客，在荃灣及青衣分別租用私家車，前往港珠澳大橋香港口岸。當到達目的地時，探員表明身份，將兩名男司機拘捕，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「駕駛汽車時無第三者保險」。
據了解，被捕人在網約平台招攬客人，行程收費由100至300元不等。二人均未能出示第三者保險，其中一名司機亦是車主，另一名司機則駕駛家人名下車輛載客取酬。
新界南總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察張浩煒指，根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可判罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2萬5千元及監禁12個月，而涉案的車輛亦可能被吊銷車輛牌照及扣留6個月。
警方亦呼籲市民，出行時應選擇合法公共交通工具。如搭乘相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有保障。