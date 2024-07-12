警新界南錄3600宗詐騙案 四成受害人為公屋戶 七旬婦擬低息借貸失3萬保證金

騙徒手法層出不窮，受害人屢見不鮮。警方新界南總區今年首5個月錄得3,603宗詐騙案，佔總區整體罪案約47.9%，逾四成受害人為公屋住戶。七旬公屋戶坦言，大廈大堂亦有防騙宣傳海報，卻少有留意；上月接到能稱呼她姓氏的陌生來電，向她介紹「低息貸款計劃」，最終因對方態度親切，放下戒心，交出保證金換取貸款「傍身」，共被騙走3萬元。為讓防騙訊息更有效、全面和持續，警方新界南防止罪案辦公室本月起推出「新界南·安樂窩計劃」，重點向公屋住戶宣傳防騙資訊，盼將防騙訊息帶入屋內。

居沙田公共屋邨的七旬的謝女士透露，上月初接到一個能稱呼她「謝小姐」的陌生來電，向她介紹「低息貸款計劃」，當時她未有理會。但騙徒持續保持聯絡，噓寒問暖數周後，她逐漸放下戒心，並認為可「借10萬元來傍身、應急」不是壞事，認同「低息計劃」很吸引，於是按對方要求轉帳1萬元作保證金借貸10萬元。

騙徒發現謝女士「落搭」下，透過即時通訊平台，向謝女士發送偽造的銀行信件及10萬元支票的圖片，加強可信力，並承諾「遲啲請飲茶食飯」、順便交付該10萬元「支票」。謝女士稱，對方之後，遊說她「加碼」貸款，更安排3名擔任包括會計等不同角色的騙徒與她對話，謝女士最後經不起遊說擬再借10萬元，但須再交出2萬元保證金。騙徒收取3萬元後，上月底即失聯。謝女士直至與朋友談及事件始懷疑受騙，最終決定報警。她坦言，知悉香港騙案時有發生，過去有留意到大廈大堂有防騙海報，但未有細心了解相關資訊。

警方新界南總區覆蓋沙田、荃灣、葵青、大嶼山及機場5個陸上警區，人口約170萬，近三成五(約59萬人)住公屋。新界南總區防止罪案辦公室主任陳詠君指，新界南總區今年首5個月錄得7,528宗罪案，佔全港整體的36,940宗約20.3%。其中3,603宗屬詐騙案，佔總區整體罪案約47.9%，涉及金額達6.47億元，按年升25%；即平均每日有425萬落入騙徒手中。

陳詠君續指，總區分析發現，詐騙案的受害人，逾四成是公屋住戶；最多遇網購騙案(314宗)，其次為投資騙案(194宗)、社交媒體騎劫(158宗)、求職騙案(143宗)及假冒人員的電話騙案(141宗)，其中投資騙案涉及金額最高，達7,870萬元。