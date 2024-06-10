警方一周接16宗假健康餐專頁騙案 涉款3.5萬元

警方過去一星期(5月31日至6月7日)，接獲16宗相關舉報，稱在社交平台專頁訂購健康餐，付款後，隨即被對方封鎖，涉案款項達$35,000元。守網者指，騙徒為了增加可信性，可能會在專頁資料上填寫其他真實存在商戶的店舖地址及聯絡電話以混淆視聽；建議可致電該商戶查詢是否真的提供相關產品。

另外，在社交平台購物，應先評估網購專頁的可靠性，從「專業透明度」已初步可發現一些端倪，如新建立日期、專頁曾經易名、管理員在外地、外國人讚好等等。市民亦可上「守網者」網站 的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」查核專頁名稱、網址 、電話號碼 、銀行戶口號碼及轉數快識別代號等，即時評估詐騙風險。