警方一連6日新界打擊超速駕駛，共派688張「牛肉乾」及32張傳票。

警方表示，新界南總區交通部人員於9月25日至30日，在區內進行執法行動，打擊超速駕駛及非法改裝車輛等罪行。

行動中，警方發現51輛私家車及5輛電單車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，有關車輛已被扣留在大欖涌車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。另外，亦向20架車輛發出欠妥車輛報告。人員在行動中合共偵測到56部車輛超速行駛並作出票控，並就其他交通違例事項發出688張定額罰款通知書及32張傳票。

此外，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員由九月三十日至十月一日凌晨在區內進行打擊藥後駕駛及酒後駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並合共向約1,400名駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊中秋節長假期期間酒後和藥後駕駛等罪行。