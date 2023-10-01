警方一連6日新界打擊超速駕駛，共派688張「牛肉乾」及32張傳票。

警方表示，新界南總區交通部人員於9月25日至30日，在區內進行執法行動，打擊超速駕駛及非法改裝車輛等罪行。
行動中，警方發現51輛私家車及5輛電單車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，有關車輛已被扣留在大欖涌車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。另外，亦向20架車輛發出欠妥車輛報告。人員在行動中合共偵測到56部車輛超速行駛並作出票控，並就其他交通違例事項發出688張定額罰款通知書及32張傳票。
此外，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員由九月三十日至十月一日凌晨在區內進行打擊藥後駕駛及酒後駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並合共向約1,400名駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊中秋節長假期期間酒後和藥後駕駛等罪行。
今次行動，警方一共拘捕16名本地男子、一名非華裔男子及一名本地女子，年齡介乎23至64歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「未獲授權而取用運輸工具」、「在口腔液含有任何濃度的指明毒品下沒有提供血液樣本已作化驗」、「無第三者保險而使用汽車」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「不小心駕駛」、「違反學習駕駛執照條件」及「通緝人士」。
警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。