警方上月曾拍片提醒 柬埔寨打工陷阱 多名港人中招

柬埔寨「高薪打工」陷阱層出不窮，不少台灣人被騙到柬埔寨後淪為詐騙集團成員，甚至被轉賣到有「豬仔煉獄」、「豬仔最終站」之稱，比柬埔寨更恐怖的緬甸詐騙基地「KK園區」，而且受害者被誘騙去的地方不止柬埔寨，還有泰國、老撾、杜拜等地。連香港都證實有人墮入騙局，警方早在上月中於Facebook專頁拍片講述香港年輕人被誘騙到柬埔寨打工的個案，提醒民眾警惕。入境處昨指，今年1月以來共接獲17名港人家屬求助，懷疑家人在泰國、緬甸、柬埔寨或老撾失蹤，其中12人已安全離開當地。
勿輕信學歷不拘高薪工作
警方昨日指出，今年1月以來已接獲12宗求助個案，報稱因誤墮求職及網上情緣等騙局，於外地被禁錮。警方又曾在上月14日及20日，在Facebook專頁「香港警察 Hong Kong Police」，以影片分兩集講述「尋找他方好工的故事．夢醒變咗做騙子？」，指受害人被誘騙到柬埔寨賭城做荷官，月薪20萬港元，無需經驗，還有年終花紅，但抵埗後卻是被禁錮做網絡詐騙，還被沒收護照。受害人深夜偷偷致電香港家人要求報警，經過重重波折才返回香港。
警方呼籲市民切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱能賺快錢的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位有所警惕，如有任何懷疑，可致電「防騙易」24小時熱線18222，與反詐騙協調中心聯絡。
入境處：17人疑東南亞失蹤 其中12人安全離開
入境處則於昨日公布，今年以來，「協助在外香港居民小組」接到家屬求助，17名港人懷疑在泰國、緬甸、柬埔寨或老撾失蹤，經了解，當中12人已經安全離開當地。至於其餘5人，小組續與其家屬、香港警務處、外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館或總領事館，保持密切聯繫及跟進。
DBS否認聘人往柬埔寨
處方又指，在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線(+852)1868，亦可使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線，或透過網上求助表格求助。至於早前有網民在社交平台專頁稱，其友人兒子受聘「DBS」，下周將出發前往柬埔寨工作，星展銀行(DBS)回應查詢，澄清未在柬埔寨設立分行；DBS網站亦有英文通告，強調不會要求應徵者支付任何款項，若遇有招聘機構要求應徵者付錢代辦工作簽證等，切勿提供任何個人或財務資料，並聯絡警方。
台拘女蛇頭 3個多月賣逾50人
台灣政府正積極打擊柬埔寨打工陷阱，周一拘捕41歲姓張女蛇頭及3名同黨，並截回5名準備前往柬埔寨的受害者。警方初步估計，女蛇頭等人自5月初已誘騙超過50人到柬埔寨及泰國，每有1人登機前往柬埔寨，就獲得10萬元(新台幣，下同)(約2.6萬港元)報酬，到泰國則有1萬(約2,616港元)至1.6萬元(約4,186港元)。
台灣傳媒報道，張女原為詐騙集團「台灣總代理」，今年5月起轉投人口販賣犯罪活動，但警方檢獲的張女記事簿只有上月24日起的「賣豬仔」紀錄，疑有人銷毀資料。報道又指，張女等人利用Facebook及IG的「偏門工作社團」等群組，發布「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」、「徵打字聊天人員，只要你會使用電腦打字聊天，待遇部分包吃包住、包機票，底薪4萬、每開發一位客戶獎金約45,000，稍有能力平均每月薪資10萬左右」等招聘信息，吸引年輕人入局。
台媒：女蛇頭連男友照賣
張女等人先安排「應徵者」集中在旅館辦證等手續，然後一條龍「護送」他們到機場往東南亞。警方周一截獲申請護照的張女及3名受害者，又在桃園機場附近旅館救出2人。有台媒還提到，單身的張女在監控其中一名受害男子時，抵不住對方猛烈追求而與他成為情侶，但最終張女還是將這名男友賣到柬埔寨。