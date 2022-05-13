警方九龍區打擊違泊發逾2400張牛肉乾　拖走18輛車

警方昨日在九龍區多個交通黑點採取打擊違例泊車的執法行動，行動合共發出逾2,400張定額罰款通知書，拖走18輛造成嚴重阻塞的違泊車輛，並發出21張傳票，檢控涉及單車或行人的交通違例罪行。

九龍城警區及西九龍總區交通部昨日進行聯合行動，在區內多個交通黑點嚴厲執法。行動主要針對對道路使用者構成危險及造成阻塞的違法行為，當中包括於限制區上落客貨、斑馬線範圍違例事項及違例泊車等。行動中，人員共發出1,057張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車，並即時拖走14輛造成嚴重阻塞的違泊車輛。此外，警員亦發出21張傳票，檢控涉及單車或行人的交通違例罪行，其中包括檢控行人不遵照交通燈號橫過馬路等。警方亦採用流動錄影執法，加強打擊駕駛者不負責任的駕駛行為及態度。

警方呼籲駕駛人士勿一時之便違例泊車

東九龍總區交通部及各警區人員昨日在區內多個交通黑點採取打擊違例泊車的執法行動，行動期間共發出1,417張定額罰款通知書，當中票控多次違例汽車共25輛，並即時拖走4輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。警方執法行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為。

警方呼籲駕駛人士，切勿為一時之便違例泊車，以確保道路暢通及保障道路使用者安全。