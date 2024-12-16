警方今年目標招募逾千警務人員 招募體驗日收464份即場申請

警方目前尚有6,000個空缺，目標於今年招募近1,600名警員及見習督察，為吸引新血加入，警隊再次於警察學院舉行招募體驗日。警方透露，昨有1,620人參與活動，並收到464份即場投考申請。警務處人力資源科高級警司郭家俊透露，於今個財政年度至今共收到9,014份申請，較去年同期增5.4%，數字反映愈來愈多年輕人對警務工作有興趣。

警方自2021年舉行招募體驗日，昨日已是第9次舉行，有1,620人參加，並收到464份即場投考申請，當中111份為見習督察職位，253份為警員職位，29份為輔警警員職位，71份為學警預備訓練課程。郭家俊指，除招募體驗日，亦於9至10月在本地大學作招募，共收到570份見習督察的申請，按年升52%，創下招募快線舉辦以來紀錄；於10月至11月在廣州及福建招募內地港生，亦收到510份申請，較上次招募增60%。他指，今個財政年度目標招募1,350名警員及240名見習督察，而由4月1日至11月30日共收到9,014份申請，較去年同期增5.4%，並已錄取116名見習督察及573名警員。

首設模擬靶場站及靶場體驗站

參加者在體驗日可了解遴選流程及警務工作，亦可以即場報名和參加體能遴選項目，包括30秒掌上壓測試；如即場參加面試，在小組面試表現出色可直接參加最後面試。是次招募體驗日首次新增模擬靶場站及靶場體驗站，警員在靶場體驗站以真槍實彈射擊示範。郭家俊指，新設的體驗站可讓參加者在真實的學警訓練靶場感受真槍聲的震撼。

昨日前來體驗的本地大學三年級學生鄧先生指，從小便渴望加入警隊，早前反修例風波並未影響意願，盼畢業後立即投考警察。有人在參加招募體驗日後，決定即場投考，原居東莞的港人葉小姐指，受電視劇影響希望加入警隊；她早前在香港完成「應用教育文憑」課程，但未計劃再升學；參加體驗日後決定即場投考。