警方以串謀詐騙拘4公務員  涉以500至2500元多次取得「免針紙」 (更新)

【17:17更新】西九龍總區刑事部(行動)警司鍾雅倫表示，警方就醫生不恰當簽發「免針紙」採取新一浪拘捕行動，今日分別在天水圍、觀塘、沙田以及紅磡，以「串謀詐騙」罪名拘捕4名女子，年齡分別25歲、42歲、45歲及48歲，均為現職公務員，其中3位在社署工作，不排除互相認識；1位在教育局工作，任職官立學校教師。她們涉嫌各自以500元至2500元，向被捕或被通緝醫生多次取得免針紙，「每人都超過一張，有人3張，有人2張」，4人目前仍被扣查。

警方指，會審視一連串證據，包括被告人醫療背景，以及徵詢醫療專家意見後才作出拘捕，強調並非持有被捕或被通緝醫生「免針紙」便犯法，又說不論是高官抑或是市民，只要有合理懷疑就會作出拘捕，並指每張「免針紙」都審視。警方強調透過虛假資料獲得「免針紙」，可被控「串謀詐騙」罪行。