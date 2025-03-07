警方偕科大研智慧交通管理系統 AI實時識別路況 生成警員調動建議

觀塘商貿區逢工作日都會出現交通擠塞，警方與科大合作研發「智慧交通管理系統」，透過多組鏡頭，全天候收集街道路面情況；並以人工智能分析，生成符合即時需要的警員調動和調整交通燈建議。警方表示，相關系統計劃於今年下旬正式投入服務，盼可助警方有效管理交通，如系統效能理想，日後或推廣到香港各區。
現時觀塘商貿區內，工廈、商廈臨立，加上早年規劃道路相對狹窄，以及日常駛經商貿區的巴士及小巴專線超過40條線，繁忙時間更有逾9千架次的車輛流量。觀塘警區自2020年起，每逢工作日都實施交通管制行動，並在2023年首次與科大學合作，以人手採集交通數據，用科學方式研究交通調配策略。警區去年更獲創新科技及工業局資助，聯同科大、運輸署、路政署及觀塘區議會交通運輸委員會，研發「智慧交通管理系統」(STMS)。
STMS收集數據自動分析
科大極智慧城市研究院高級研究工程師吳嘉輝介紹指，STMS是一個以人工智能為核心的複合系統，透過安裝在商貿區內的11組組合鏡頭，全天候收集車流量、交通事故、違例停車等交通數據，並以AI自動分析。AI如識別交通問題，會即時在系統介面彈出調動警力或調整交通燈號的建議訊息，警方及運輸署人員點擊通知後，便可看到街道上的實時情況，AI會用紅框標示異常位置，街道影像亦可手動「回帶」讓警員更了解之前情況，「拉前幾秒就可以睇到，原來兩架車撞咗，先停喺路邊」。
觀塘警區：鏡頭僅收集交通數據
警方觀塘警區區行動主任余承霖補充，11組鏡頭組合，覆蓋9條主要街道及13組交通燈號，佔觀塘商貿區七成範圍，鏡頭和系統硬件已完成安裝，待軟件調整完成後，計劃今年下半年正式上線投入服務。至於私隱問題，余承霖指，系統有經第三方認證私隱度，又稱街道影像在系統內28天後會自動刪除；而鏡頭安裝較一般高，故只會專注收集交通數據，不會用作捉賊。
余承霖相信，STMS提供針對性的調配建議，可令人員更有效地協調及處理道路交通情況，收集總流量、擠擁指數等數據，亦有助警區了解區內交通狀況及檢查系統成效；長遠希望可以減少警區恆常交通管制行動，警方同時會檢視系統效能，未來或將STMS推廣到香港各區。