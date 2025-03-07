警方偕科大研智慧交通管理系統 AI實時識別路況 生成警員調動建議

觀塘商貿區逢工作日都會出現交通擠塞，警方與科大合作研發「智慧交通管理系統」，透過多組鏡頭，全天候收集街道路面情況；並以人工智能分析，生成符合即時需要的警員調動和調整交通燈建議。警方表示，相關系統計劃於今年下旬正式投入服務，盼可助警方有效管理交通，如系統效能理想，日後或推廣到香港各區。

現時觀塘商貿區內，工廈、商廈臨立，加上早年規劃道路相對狹窄，以及日常駛經商貿區的巴士及小巴專線超過40條線，繁忙時間更有逾9千架次的車輛流量。觀塘警區自2020年起，每逢工作日都實施交通管制行動，並在2023年首次與科大學合作，以人手採集交通數據，用科學方式研究交通調配策略。警區去年更獲創新科技及工業局資助，聯同科大、運輸署、路政署及觀塘區議會交通運輸委員會，研發「智慧交通管理系統」(STMS)。

